México sigue en alerta tras la muerte de ‘El Mencho’: ‘Pensé que nos iban a secuestrar’, relata vecino de Guadalajara

Escuelas cerradas y carreteras bloqueadas marcan la jornada de violencia tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en varios estados de México.

Guadalajara, México. México se encuentra en alerta este lunes, con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera en un operativo destinado a detenerlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

En el operativo murieron siete sospechosos y tres militares resultaron heridos; dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos “proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano” en la operación.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación y era uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. (Departamento de Estado (EE.UU.)/Departamento de Estado (EE.UU.))

Guadalajara paralizada

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia. Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde quedaron restos de vehículos calcinados.

Su capital Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, quedó paralizada tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

“Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas”, explicó a AFP María Medina, empleada de una tienda de conveniencia que fue incendiada.

“Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos”, contó.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores de Guadalajara seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

“Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos”, afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20H00 (02h00 GMT del lunes) casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

Vehículos y camiones fueron incendiados en vías de Guadalajara como parte de los bloqueos atribuidos a presuntos integrantes del cartel. (ULISES RUIZ/AFP)

Presión de Trump

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol este domingo y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

La muerte del “Mencho” ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau describió la operación como un “gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

El grafiti alusivo al CJNG fue hallado sobre la autopista General Cañas, en la entrada del barrio Las Luisas. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

En Costa Rica, el nombre del líder del CJNG surgió a inicios de marzo del 2025 tras la aparición de un grafiti en San José. La frase se ubicó en una barra divisora de la autopista General Cañas, en la entrada al barrio Las Luisas, sentido San José-Alajuela, cerca del Parque Metropolitano La Sabana.