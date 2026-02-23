El Mundo

México sigue en alerta tras la muerte de ‘El Mencho’: ‘Pensé que nos iban a secuestrar’, relata vecino de Guadalajara

La muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, durante un operativo militar desató bloqueos, incendios y suspensión de clases en varios estados de México.

EscucharEscuchar
Por AFP
Fuerzas especiales de la Guardia Nacional Mexicana escoltan una ambulancia del servicio forense a su llegada a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2026.
Escuelas cerradas y carreteras bloqueadas marcan la jornada de violencia tras el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en varios estados de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El MenchoMéxiconarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.