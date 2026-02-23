El Mundo

Gobierno de Estados Unidos apoyó al ejército mexicano con inteligencia para dar con ‘El Mencho’, lider narco muerto

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos compartió información estratégica para el operativo realizado por fuerzas mexicanas

Por El Universal/México/GDA
Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco como reacción a un operativo federal en la zona.
Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco. (ULISES RUIZ/AFP)







