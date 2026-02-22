El Mundo

¿Quién era ‘El Mencho’? Nemesio Oseguera, el capo del narco que desafió como pocos al Estado mexicano

Se lo consideraba el último de los capos al estilo de Joaquín el “Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, encarcelados en Estados Unidos

Por AFP
Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $15 millones por información que permita la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Se le acusa de delitos de conspiración para cometer tráfico de narcóticos, incluidos de fentanilo.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones por información que permitiera la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". (Departamento de Estado (EE.UU.)/Departamento de Estado (EE.UU.))







