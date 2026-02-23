Caos por muerte de líder narcotraficante pone en jaque al deporte de México

El ejército mexicano tomó las calles de Guadalajara ante la violencia, por la muerte del líder narco Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder narcotraficante del Cartel Jalisco Nueva Generación, provocó una ola de violencia que sacudió la ciudad de Guadalajara, donde el líder narco, conocido como El Mencho, fue abatido este domingo por el Ejército mexicano.

Los disturbios y los enfrentamientos entre el ejército mexicano y el grupo criminal desataron una ola de violencia que conmocionó a todo México y repercutió en el ámbito deportivo, donde se suspendieron diversas actividades por seguridad y para evitar cualquier incidente.

Los llamados narcobloqueos y la quema de vehículos en Guadalajara, así como en los estados de Tamaulipas y Michoacán, generaron temor en las autoridades ante la posibilidad de que los eventos deportivos se vieran afectados.

El primer evento deportivo que tuvo que suspenderse fue el encuentro entre Chivas y América Femenil, programado para disputarse en el Estadio Akron de Jalisco, ubicado en una de las zonas más afectadas por la violencia.

A través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Pablo Lemus, informó que se realizaron bloqueos en distintos puntos de Guadalajara y su Zona Metropolitana, motivo por el cual se activó el código rojo para la población, según indicó el diario Récord.

Por su parte, el diario El Heraldo informó que La Liga MX decidió que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez FC que cerraba la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 será reprogramado. El juego debía disputarse este domingo 22 de febrero en el Estadio Corregidora a las 7 p.m. Deberá buscarse una nueva fecha y horario.

Posteriormente, la Liga de Expansión MX (segunda división) comunicó que el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, correspondiente a la jornada 7, también fue reprogramado. Este partido estaba previsto para disputarse en el Estadio Tepa Gómez este lunes.

Además, en este mismo contexto, se confirmó que el partido entre los equipos de la Jaiba Brava de Tampico Madero y Correcaminos, también de la Liga de Expansión, será reprogramado. El Clásico Tamaulipeco se jugará en fecha y horario por confirmar, en el Estadio Tamaulipas.

Otros espectáculos deportivos, como el partido de sóftbol entre El Águila de Veracruz y Charros Softbol en el Estadio Panamericano, y el duelo entre Diablos Rojos Femenil y Bravas, también fueron pospuestos.

Además, la corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, que si bien no es un evento deportivo también suele ser un espectáculo muy concurrido en México, se canceló de igual manera.

Los hechos violentos generaron preocupación e incertidumbre, por lo que las actividades deportivas pasaron a segundo plano este domingo en México.

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, según indicó la agencia AFP.