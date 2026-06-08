Estados Unidos le niega la entrada a uno de los árbitros designados para el Mundial

El árbitro de Somalia Omar Abdulkadir Artan pone la mano en el jugador de Argelia Youcef Belaili en la Copa Africana de Naciones 2024. El réferi no pudo entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Mogadiscio, Somalia. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final del Mundial 2026, vio denegada su entrada en Estados Unidos, denunció este lunes un responsable somalí.

Aún se desconocen los motivos de esta expulsión. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes.

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Omar Artan “figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó Ciise Aden Abshir.

“La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil”, añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 hombres de amarillo seleccionados para llevar el silbato en el Mundial, organizado conjuntamente en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025.

Somalia se halla en el punto de mira de Donald Trump. A finales de noviembre, el presidente estadounidense la calificó de “país podrido” y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de la expulsión.