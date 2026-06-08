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Estados Unidos le niega la entrada a uno de los árbitros designados para el Mundial

A solo unos días del Mundial 2026, uno de los árbitros designados por FIFA vio rechazado su ingreso a Estados Unidos

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Por AFP
El árbitro de Somalia Omar Abdulkadir Artan pone la mano en el jugador de Argelia Youcef Belaili en la Copa Africana de Naciones 2024. El réferi no pudo entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026.
El árbitro de Somalia Omar Abdulkadir Artan pone la mano en el jugador de Argelia Youcef Belaili en la Copa Africana de Naciones 2024. El réferi no pudo entrar a Estados Unidos para el Mundial 2026. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)







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