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Trump anuncia que asistirá a partidos del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que acudirá a partidos del Mundial, en medio de controversias por las restricciones migratorias

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Por AFP
Donald Trump firmó la llamada Ley para Asegurar América este 10 de junio, cuando anunció que estará en partidos del Mundial 2026.
Donald Trump firmó la ley llamada Secure America Act (relacionada con controles fronterizos), este 10 de junio, cuando anunció que estará en partidos del Mundial 2026. (KEN CEDENO/AFP)







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