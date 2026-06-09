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Trump es abucheado en el Madison Square Garden antes del tercer juego de finales de la NBA (video)

Debido a la presencia de Trump, los aficionados sufrieron importantes limitaciones. Se les pidió asistir con dos horas de anticipación a fin de someterse a controles de seguridad comparables a los de aeropuertos. Vea el video

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Por AFP y Sebastián Sánchez
Trump
Trump fue abucheado en el Madison Square Garden antes del tercer juego de finales de la NBA. (SAUL LOEB/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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