Puro Deporte

Wembanyama y los San Antonio Spurs sacan importante victoria en el histórico Madison Square Garden

Tras 27 años, el legendario Madison Square Garden volvió a presenciar las Finales de la NBA

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Por Isaac Vega
Victor Wembanyama y Stephon Castle en el Madison Square Garden de Nueva York, en el tercer partido de las Finales.
Victor Wembanyama y Stephon Castle en el Madison Square Garden de Nueva York, en el tercer partido de las Finales de la NBA. (@spurs/San Antonio Spurs)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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