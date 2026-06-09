Wembanyama y los San Antonio Spurs sacan importante victoria en el histórico Madison Square Garden

Victor Wembanyama y Stephon Castle en el Madison Square Garden de Nueva York, en el tercer partido de las Finales de la NBA.

New York recibió este 8 de junio las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, pero con un trago amargo, pues los San Antonio Spurs sacaron la victoria 111-115 ante los Knicks.

Los neoyorkinos llegaban con la ventaja 2-0 en la serie, a solo dos victorias de regresar el campeonato a La Gran Manzana tras 53 años de espera.

Sin embargo, el gigante francés Victor Wembanyama silenció el Madison Square Garden y se robó la noche con 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 bloqueos.

Con ayuda del base de 21 años Stephon Castle, entre ambos obligaron a que la serie regrese sí o sí a San Antonio para el juego cinco.

En los Knicks, Jalen Brunson anotó 32 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, aunque también acumuló 5 pérdidas de balón.

Esta derrota termina la racha ganadora de New York en 13 victorias consecutivas, a dos de empatar el récord de los Golden State Warriors en 2017.

El juego 4 de las Finales está programado para este miércoles 10 de junio a las 6:30 p. m hora de Costa Rica, de nuevo en Nueva York y con los Knicks arriba en la serie 2-1.