Los New York Knicks se llevan el segundo juego de las Finales de la NBA por la mínima

Mikal Bridges durante el Juego 2 de las Finales de la NBA 2025-26.

Este viernes 5 de junio se jugó el segundo encuentro de las Finales de la NBA 2025-26 en el Frost Bank de San Antonio y la sonrisa fue para los visitantes, los Knicks de Nueva York.

Los Knicks llegaban con ventaja, tras sacar la victoria en el primer juego. Este segundo enfrentamiento fue mucho más disputado y se decidió en los instantes finales.

El partido no pudo ser más cerrado, concluyó 105-104 para los neoyorkinos, quienes serán casa en el legendario Madison Square Garden para los juegos tres y cuatro, con ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete. Es decir, están a dos victorias de dejarse el título.

Esto se convierte en la 13º victoria seguida de los Knicks, con una gran participación de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges con 20, 21 y 20 puntos respectivamente.

En los Spurs, Victor Wembanyama se lució con 29 puntos y 9 rebotes, pero resultó insuficiente. Ahora, el lunes 8 de junio a las 6:30 p. m. hora de Costa Rica, los Spurs tienen la oportunidad de acortar la distancia, y los Knicks buscarán acercarse a su primer título desde 1973.

La transmisión de las Finales 2025-26 es exclusiva de Amazon Prime Video en la mayor parte de Latinoamérica.