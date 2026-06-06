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Los New York Knicks se llevan el segundo juego de las Finales de la NBA por la mínima

Las Finales de la NBA visitarán Nueva York por primera vez desde 1999, con la oportunidad de que el equipo local se corone en casa

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Por Isaac Vega
Mikal Bridges durante el Juego 2 de las Finales de la NBA 2025-26.
Mikal Bridges durante el Juego 2 de las Finales de la NBA 2025-26. (@knicks/New York Knicks)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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