¿Qué pasó con ESPN? Evite sorpresas y vea quién transmite las Finales de la NBA para Latinoamérica

La estrella de los New York Knicks Jalen Brunson aparece en la pantalla del Madison Square Garden, donde se hizo una transmisión especial del primer partido, disputado en San Antonio.

Las Finales de la NBA 2025-26 comenzaron con la sorpresa de que, para la mayor parte de Latinoamérica, la trasmisión exclusiva de todos los partidos los tendrá Amazon Prime Video.

En el primer partido, disputado el miércoles anterior, muchos aficionados trataron de sintonizar el juego entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en ESPN, pero nunca lo encontraron.

Esto se debe al contrato firmado por la NBA en 2024 con Disney, NBC y Amazon Prime Video, valorado en 76.000 millones de dólares y con duración desde la temporada 2025-2026 hasta la 2035-2036.

En el contrato, Amazon explicó que Prime Video distribuirá su paquete de partidos en Estados Unidos e internacionalmente en territorios como México, Brasil, Francia, Italia, España, Alemania, Reino Unido e Irlanda.

Este paquete ampliado incluye un mínimo de 20 partidos adicionales de la temporada regular en horario estelar cada año, una serie de Finales de Conferencia cada año y las Finales de la NBA durante seis de los once años.

Por lo que, en cinco de los once años del contrato, la transmisión volverá a ESPN para América Latina, además ESPN sí transmite las Finales de la NBA para Estados Unidos.

El presidente de la NBA, Adam Silver, comentó en 2024 que “las oportunidades digitales que ofrece Amazon se alinean perfectamente con el interés global en la NBA”.

Para finalizar, Prime Video cuenta con la transmisión exclusiva de toda la NBA Cup, que se juega en mitad de la temporada regular.

La serie se inició con victoria de los Knicks de visita. Hoy será el segundo partido, a las 6:30 p. m. hora de Costa Rica, y para buena parte de Latinoamérica la única opción será Amazon Prime.