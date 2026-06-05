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¿Qué pasó con ESPN? Evite sorpresas y vea quién transmite las Finales de la NBA para Latinoamérica

Muchos aficionados una sorpresa tratando de ver el primer juego de las Finales de la NBA; conozca qué pasó

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Por Isaac Vega
La estrella de los New York Knicks Jalen Brunson aparece en la pantalla del Madison Square Garden, donde se hizo una transmisión especial del primer partido, disputado en San Antonio.
La estrella de los New York Knicks Jalen Brunson aparece en la pantalla del Madison Square Garden, donde se hizo una transmisión especial del primer partido, disputado en San Antonio. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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