New York Knicks toman la ventaja en las Finales de la NBA

Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson durante el primer juego de las Finales de la NBA 2025-26.

Este 3 de junio comenzaron las Finales de la NBA 2025-26 en el Frost Bank Center de San Antonio entre los locales Spurs y los New York Knicks.

A pesar de su ventaja de localía, los Spurs cayeron 96-105 ante unos Knicks guiados por Jalen Brunson.

Este resultado se convierte en la victoria consecutiva número 12 de de New York en esta postemporada 2025-26.

El base neoyorkino lideró el juego en anotación con 30 puntos, de los cuales, 13 fueron en el último cuarto.

Tras el juego, Brunson declaró: “La confianza que ellos (sus compañeros) tienen un mí es lo que nos llevó a este punto”.

El último cuarto fue un monólogo neoyorquino, pues New York cerró el partido de forma implacable con un parcial de 11-0 en los minutos finales, sellando un triunfo que silenció San Antonio.

En los Spurs, el líder fue su estrella, Victor Wembanyama; el pívot colocó 26 puntos, 12 rebotes y 3 bloqueos.

Con la victoria de este miércoles, los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganarle un Juego 1 de Finales a los San Antonio Spurs.

Antes de caer anoche, la franquicia de Texas ostentaba un récord perfecto de 6-0 en partidos de apertura por el título.

El segundo juego se disputará este viernes 5 de junio a las 6:30 p. m., hora de Costa Rica, en el mismo escenario. El equipo texano estará obligado a corregir el rumbo y defender su casa antes de que la serie viaje al mítico e intimidante Madison Square Garden de Nueva York.