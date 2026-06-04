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New York Knicks toman la ventaja en las Finales de la NBA

Frente a estrellas como Spike Lee, Ben Stiller y Timothée Chalamet, los Knicks se ponen al frente ante San Antonio en las Finales de la NBA

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Por Isaac Vega
Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson durante el primer juego de las Finales de la NBA 2025-26.
Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson durante el primer juego de las Finales de la NBA 2025-26. (@nba/NBA)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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