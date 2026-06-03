Finales de la NBA: vea los detalles de la serie entre Knicks y Spurs por el anillo de campeón

Jalen Brunson (izquierda) y Victor Wembanyama (derecha) durante las Finales de Conferencia.

Este miércoles 3 de junio inician las Finales de la NBA 2025-26 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks.

Mientras los neoyorkinos se llevaron 4-0 la Final del Este, los Spurs lograron vencer a Oklahoma City Thunder en siete partidos.

Esta serie es una revancha histórica de las Finales de la NBA de 1999, donde unos jóvenes Spurs liderados por Tim Duncan y David Robinson vencieron a los Knicks en 5 partidos, para ganar el primer campeonato de la franquicia de San Antonio.

El camino de los New York Knicks

Los Knicks jugarán estas Finales tras dominar la Conferencia Este de manera contundente. Vencieron a los “Hawks” de Atlanta 4-2, a los Filadelfia 76ers 4-0 y se llevaron la Final de la Conferencia Este 4-0, ante los “Cavs”.

En la temporada regular, finalizaron en el 3º de la Conferencia Este, con 53 victorias y 29 derrotas.

Tras el último campeonato de New York, en 1973, diecisiete equipos diferentes alzaron el llamado trofeo Larry O´Brien al campeón de la NBA.

El camino de los San Antonio Spurs

Los Spurs se colocaron como el segundo mejor equipo de toda la NBA, con un récord de 60 victorias y 20 derrotas, consiguieron en el 2º lugar de la Conferencia Oeste, por detrás de los actuales campeones, Oklahoma City Thunder (62-18).

En la primera ronda de playoffs, vencieron 4-1 a Portland Trail Blazers, en semifinales superaron a los Minnesota de Anthony Edwards 4-2 y en las Finales del Oeste, tras siete intensos encuentros, superaron a Oklahoma.

Los MVP de cada conferencia fueron: el pívot de San Antonio, Victor Wembanyama y el base de New York, Jalen Brunson. Para ambos jugadores, es la primera vez que jugarán las Finales.

Al tener un mejor récord en temporada regular (60-20 frente a 53-29), San Antonio Spurs tiene la ventaja de localía.

Esto significa que los Juegos 1, 2, y (de ser necesarios) 5 y 7 se jugarán en el Frost Bank Center de San Antonio, en Texas.

Mientras que los Juegos 3, 4 y 6 serán en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

Horarios de los encuentros

Juego 1: miércoles 3 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

miércoles 3 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 2: viernes 5 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

viernes 5 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 3: lunes 8 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

lunes 8 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 4: miércoles 6 de junio, 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

De ser necesario los juegos 5, 6 y 7 serán el 13, 16 y 19 de junio a las 6:30 p. m. hora de Costa Rica.

Para países de Latinoamérica como Costa Rica, la transmisión será exclusiva de Amazon Prime Video.