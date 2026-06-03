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Finales de la NBA: vea los detalles de la serie entre Knicks y Spurs por el anillo de campeón

El último título de San Antonio fue en el 2014, mientras que los Knicks no ganan la NBA desde 1973

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Por Isaac Vega
Jalen Brunson (izquierda) y Victor Wembanyama (derecha) durante las Finales de Conferencia.
Jalen Brunson (izquierda) y Victor Wembanyama (derecha) durante las Finales de Conferencia. (NBA.com/New York Knicks, San Antonio Spurs)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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