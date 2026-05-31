Puro Deporte

San Antonio se corona campeón de la Conferencia Oeste y jugará las Finales de la NBA

Tras 12 años, los San Antonio Spurs regresan a las Finales de la NBA, donde jugarán ante Nueva York

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Por Isaac Vega
El Paycom Center de Oklahoma fue el reciento del sétimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste 2026.
El Paycom Center de Oklahoma fue la sede del sétimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste 2026. (@spurs/San Antonio Spurs)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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