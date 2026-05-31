San Antonio se corona campeón de la Conferencia Oeste y jugará las Finales de la NBA

El Paycom Center de Oklahoma fue la sede del sétimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste 2026.

Los San Antonio Spurs clasificaron a las Finales de la NBA 2026 este sábado tras vencer en siete partidos a los actuales campeones, Oklahoma City Thunder.

La estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, llegó con un promedio de 28,2 puntos y 11,5 rebotes por juego en la serie.

En la primera mitad, el MVP Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 19 puntos y 5 asistencias, sin embargo, fue contrarrestado por De’Aaron Fox y Wembanyama, cada uno con 10 puntos para cerrar el cuarto 56-53 a favor de los texanos.

El juego terminó 111-103 para los Spurs, a pesar de los 35 puntos de Shai, y Victor Wembanyama, entre lágrimas de felicidad, se llevó el premio MVP de las Finales de la Conferencia Oeste.

Los San Antonio Spurs regresarán a las Finales de la NBA tras 12 años. En aquella ocasión, se vieron las caras con el Miami Heat de LeBron James y Dwayne Wade; tras ganar 4-1 la serie, se convirtió en el último anillo de la leyenda Tim Duncan.

En New York, su última participación en las Finales fue en 1999 ante los Spurs, quienes vencieron a los neoyorkinos en cinco partidos.

Imagen promocional de la NBA para las Finales 2026 entre New York Knicks y San Antonio Spurs. (@nba/NBA)

San Antonio Spurs vs. New York Knicks será el duelo en las Finales de la NBA 2026, con inicio el próximo 3 de junio a las 6:30 p. m. hora de Costa Rica.