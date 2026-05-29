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¡Habrá juego siete! San Antonio venció a Oklahoma y todo se decidirá en el próximo encuentro

Este sábado se decidirá el campeón de la Conferencia Oeste de la NBA 2026

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Por Isaac Vega
En la imagen: Wembanyama haciendo un mate sobre el jugador de Oklahoma Jaylin Williams.
En la imagen: Wembanyama haciendo un mate sobre el jugador de Oklahoma Jaylin Williams. (@spurs/San Antonio Spurs)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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