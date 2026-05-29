¡Habrá juego siete! San Antonio venció a Oklahoma y todo se decidirá en el próximo encuentro

En la imagen: Wembanyama haciendo un mate sobre el jugador de Oklahoma Jaylin Williams.

Los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama vencieron 118-91 a Oklahoma en el sexto juego de la Final de la Conferencia Oeste de la NBA y todo se decidirá en el sétimo encuentro.

Oklahoma City Thunder (OKC) llegó al AT&T Center, el hogar de los San Antonio Spurs, con la posibilidad de clasificar a sus segundas Finales de la NBA de manera consecutiva si ganaba el encuentro.

Sin embargo, la actuación de Wemby con un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes obligó a jugar el sétimo y último partido de la serie.

En OKC, el dos veces MVP, Shai Gilgeous-Alexander no encontró el ritmo y así lo dejó ver con 15 puntos y 4 asistencias.

La segunda espada de OKC fue Jared McCain, este comenzó el juego como titular por segunda vez en la serie y anotó 13 puntos con 6 asistencias.

Ahora, el campeón de la Conferencia Oeste será definido este sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. hora de Costa Rica en el Paycom Center de Oklahoma, una de las arenas más ruidosas de la liga.

El ganador se verá las caras con los New York Knicks, quienes no juegan unas Finales de la NBA desde 1999, para iniciar el miércoles 3 de junio.