New York Knicks aplastan a los Cleveland Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA tras 27 años

En la imagen, los jugadores de los New York Knicks de la temporada 2025-26.

Los New York Knicks consiguieron este lunes su boleto a las Finales de la NBA del 2026 tras vencer de forma contundente 93-130 a los Cleveland Cavaliers.

Esta clasificación rompe una racha de 27 años sin clasificarse a las finales. La última ocasión en que los Knicks alcanzaron esta instancia ocurrió en 1999, cuando cayeron derrotados ante los San Antonio Spurs 4-1 en la serie.

El juego mostró una superioridad de Nueva York desde los cuartos iniciales. Al llegar al descanso del medio tiempo, los visitantes ya tenían una ventaja de 19 puntos (68-49).

El pívot Karl-Anthony Towns lideró el las estadísticas al registrar un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes, dominando la pintura.

El base Jalen Brunson aportó 15 puntos y 5 asistencias, además, fue galardonado como el MVP de las Finales de Conferencia del Este.

Asimismo, la banca de los Knicks tuvo un papel determinante en la segunda mitad de la mano del escolta Landry Shamet, quien finalizó el encuentro con 16 puntos.

En el bando de los Cavaliers, la producción ofensiva recayó casi en su totalidad en su estrella, Donovan Mitchell, con 31 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo de Mitchell no tuvo el respaldo necesario en el resto del equipo, lo que provocó visibles reclamos del jugador hacia sus compañeros debido al bajo rendimiento defensivo de los locales.

Con este triunfo, los Knicks encadenan once victorias consecutivas en la presente postemporada y consiguen, por primera vez en la historia de la organización, una barrida (4-0) en una serie de Final de Conferencia.

El equipo de Nueva York se enfocará ahora en la preparación para la serie definitiva por el título de la NBA, donde buscará el tercer campeonato de su historia. Los títulos de los Knicks fueron en 1970 y 1973.

Su rival saldrá del ganador de la Final de la Conferencia Oeste, serie que disputan los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder. El duelo se encuentra empatado 2-2: este martes será el quinto enfrentamiento en Oklahoma.