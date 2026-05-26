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New York Knicks aplastan a los Cleveland Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA tras 27 años

La última vez que los Knicks jugaron las Finales de la NBA fue en 1999

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Por Isaac Vega
En la imagen, los jugadores de los New York Knicks de la temporada 2025-26.
En la imagen, los jugadores de los New York Knicks de la temporada 2025-26. (@nyknicks/New York Knicks, NBA)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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