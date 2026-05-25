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New York acaricia la gloria en Finales de Conferencia y San Antonio empata la batalla del Oeste en la NBA

Los Knicks están a un paso barrer a los Cavs en el Madison Square Garden y volver a una final de la NBA

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Por Isaac Vega
Imágenes de los últimos encuentros de los cuatro finalistas de cada conferencia de la NBA.
Imágenes de los últimos encuentros de los cuatro finalistas de cada conferencia de la NBA. (nba.com/NBA)







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New York KnicksNBAPlayoffs 2025-26San Antonio SpursOklahoma City Thunder
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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