New York acaricia la gloria en Finales de Conferencia y San Antonio empata la batalla del Oeste en la NBA

Imágenes de los últimos encuentros de los cuatro finalistas de cada conferencia de la NBA.

La recta final de la temporada de la NBA está en su punto máximo. En el Oeste la paridad es absoluta tras una exhibición magistral de San Antonio y, en el Este, la historia parece tener un dueño absoluto.

Los New York Knicks silenciaron el Rocket Arena, de los Cleveland Cavaliers, el pasado sábado al derrotar a los “Cavs” con un marcador de 121-108 en el tercer juego de la serie.

Jalen Brunson volvió a vestirse de héroe para la escuadra neoyorquina tras anotar 30 puntos y repartir 6 asistencias; Evan Mobley intentó rescatar el juego con 24 puntos, sin éxito.

Con una ventaja de 3-0 en la serie global, los Knicks buscarán dar el golpe de gracia este lunes 25 de mayo. Una nueva victoria de los Knicks significaría la barrida y el pase a las Finales de la NBA.

En la Conferencia Oeste, el Frost Bank Center en Texas, fue testigo de una respuesta contundente de los locales. Los San Antonio Spurs aprovecharon al máximo su localía este 24 de mayo para vencer con un categórico 103-82 a Oklahoma City Thunder en el cuarto encuentro.

El pívot francés Victor Wembanyama firmó una actuación de 33 puntos, 8 rebotes y 3 tapones, lideró un ataque que dejó sin respuestas a la defensa de OKC.

Con este resultado, la serie por la Conferencia Oeste se encuentra empatada 2-2, esto asegura que la eliminatoria regresará a Oklahoma para un crucial juego cinco el martes 26 de mayo.

Shai Gilgeous-Alexander comandó el esfuerzo visitante con 19 unidades, su marca más baja de anotación en estos playoffs, lo que no fue suficiente ante el torbellino impuesto por los Spurs.