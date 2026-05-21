Oklahoma empata y New York busca otra victoria: así van las Finales de Conferencia de la NBA

En la imagen los duelos de Donovan Mitchell vs. Mikal Bridges y Victor Wembanyama vs. Isaiah Hartenstein.

La temporada 2025-26 de la NBA está cerca de conocer a sus finalistas y este 21 de mayo, los New York Knicks buscarán su segunda victoria en la serie.

El primer encuentro de la Final de la Conferencia Este concluyó 115-104 a favor de los Knicks en tiempo extra, cuyo salvador tiene nombre y apellido: Jalen Brunson.

Fueron 38 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias de Brunson lo que salvó la victoria de los neoyorquinos en el Madison Square Garden.

En el mismo escenario se jugará el segundo partido este 21 de mayo a las 6:00 p. m. hora de Costa Rica.

En la final de la Conferencia Oeste la historia cambia. La serie entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder se encuentra empata 1 a 1, tras la victoria de Oklahoma ayer miércoles.

Tras perder el primer partido en doble tiempo extra, OKC logró sacar la victoria con 30 puntos del ahora dos veces MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

Shai recibió su segundo MVP antes de iniciar el primer juego pero su protagonismo lo robó el francés Victor Wembanyama con 41 puntos y 24 rebotes, números aplastantes en comparación con los 24 puntos del canadiense.

En el segundo encuentro, Wemby volvió a rendir con 21 puntos, 17 rebotes y 4 bloqueos. Con esto, promedia 31 puntos y 20 rebotes en estas Finales de Conferencia.

El siguiente encuentro entre Spurs y Thunder será este viernes a las 6:30 p. m. hora de Costa Rica.