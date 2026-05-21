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Oklahoma empata y New York busca otra victoria: así van las Finales de Conferencia de la NBA

Los ganadores de las Finales de Conferencia jugarán las Finales de la NBA por el ansiado anillo

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Por Isaac Vega
En la imagen los duelos de Donovan Mitchell vs. Mikal Bridges y Victor Wembanyama vs. Isaiah Hartenstein.
En la imagen los duelos de Donovan Mitchell vs. Mikal Bridges y Victor Wembanyama vs. Isaiah Hartenstein. (nba.com/NBA)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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