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Playoffs de la NBA: así se disputarán las Finales de Conferencia

La serie del Oeste comenzará este 18 de mayo y la del Este el 19 de mayo; la NBA entra en su emocionante recta final

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Por Isaac Vega
Las Finales de Conferencia de la NBA enfrenta a los dos mejores equipos de cada conferencia.
Las Finales de Conferencia de la NBA enfrentan a cuatro fuertes aspirantes al título. (Canva/NBA.com)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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