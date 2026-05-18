Playoffs de la NBA: así se disputarán las Finales de Conferencia

Las Finales de Conferencia de la NBA enfrentan a cuatro fuertes aspirantes al título.

Los playoffs de la NBA iniciarán las Finales de Conferencia este 18 de mayo con el enfrentamiento por el Oeste entre los San Antonio Spurs (SAS) Oklahoma City Thunder (OKC).

En este duelo se verán las caras el mejor ataque de la liga (OKC) y la mejor defensa (SAS), además, el base estrella de Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander, se estrenará como el MVP de la liga por segunda vez consecutiva.

Si bien el rendimiento de OKC lo coloca como favorito para llevarse el anillo, en temporada regular se enfrentaron cinco veces contra los Spurs, en las que San Antonio salió victorioso en cuatro, mientras que Oklahoma se llevó solo un juego.

Tres de las cuatro derrotas fueron en un lapso de 12 días y los Spurs son el único equipo que le ganó más de dos veces a Oklahoma de toda la liga.

Esta serie tiene una de las mejores rivalidades de la NBA, los pívots Víctor Wembanyama y Chet Holmgren. Esta rivalidad comenzó desde años atrás, cuando un Wembanyama de 17 años perdió la final de un mundial contra Holmgren, quien se coronó MVP del torneo con Estados Unidos.

En 2024 protagonizaron la carrera por el Novato del Año, este premio lo ganó el francés y este año el premio a Defensor del Año, en ambas ocasiones Chet Holmgren quedó en el segundo lugar.

En la final de la Conferencia del Este se enfrentarán New York Knicks (NYK) vs. Cleveland Cavaliers (CAVS).

Los Knicks no clasifican a las Finales de la NBA desde 1999 y no son campeones desde 1973. Esta temporada se colocaron como el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensa de la liga, así como los mejores en anotación de triples.

Por otra parte, los Cleveland Cavaliers nunca han jugado las Finales de la NBA sin LeBron James, quien los llevó en cinco ocasiones (2007, 2015, 2016, 2017 y 2018).

Además, son el quinto mejor ataque y la octava mejor defensa de la liga y su porcentaje de triples está en 34%.

El enfrentamiento estelar de esta serie son los bases Jalen Brunson (NYK) y Donovan Mitchell (CAVS). Brunson promedia 27,4 puntos, 6,1 asistencias y 41% de triples, Mitchell promedia 25,6 puntos, 5,2 rebotes y 31% en triples.

James Harden (Cleveland) no jugaba unas Finales de Conferencia desde 2018 y las Finales de la NBA no las juega desde el 2012; de ganar el anillo sería su primero y posiblemente único.

Los horarios de los juegos se distribuyen de la siguiente manera:

New York vs. Cleveland San Antonio vs. Oklahoma Juego 1: martes 19 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica. Juego 1: lunes 18 de mayo, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 2: jueves 21 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica. Juego 2: miércoles 20 de mayo, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 3: sábado 23 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica. Juego 3:viernes 22 de mayo, 6:30 p. m. hora de Costa Rica. Juego 4: lunes 25 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica. Juego 4: domingo 24 de mayo, 6:00 p. m. hora de Costa Rica.

Los partidos 5, 6 y 7 serán programados más adelante de ser necesarios.