Exjugador de la NBA convirtió una isla en Centroamérica en un exclusivo destino de lujo

Reggie Bullock impulsa Bullock Island, un resort privado en Belice con enfoque sostenible, villas de lujo y turismo de bienestar.

Bullock Island, una isla privada ubicada a cinco millas de la costa de Placencia, en el distrito de Stann Creek, en Belice, abrió sus operaciones como un resort de lujo.

El proyecto pertenece al exjugador de la NBA Reggie Bullock, quien desarrolló el destino turístico con un enfoque centrado en la hospitalidad local, la conexión con la naturaleza y el respeto por las comunidades costeras de la región, según detalla el sitio web.

La propiedad se ubica cerca del arrecife de Belice, considerado el segundo sistema de coral más grande del mundo. El resort ofrece actividades relacionadas con el mar Caribe, estadías privadas y espacios diseñados para el descanso y el turismo de bienestar.

Según la información divulgada por la empresa, el desarrollo apuesta por prácticas de sostenibilidad y conservación de ecosistemas costeros. La operación también busca generar vínculos con comunidades de la península de Placencia y el distrito de Stann Creek.

Bullock Island cuenta con cinco cabañas de lujo, una suite y una villa principal de cuatro habitaciones. Entre sus instalaciones destacan una piscina con vista al océano, áreas de relajación, restaurante, bar de playa, gimnasio al aire libre y servicios de spa.

Reggie Bullock impulsa Bullock Island, un resort privado en Belice con enfoque sostenible, villas de lujo y turismo de bienestar. (Bullock Island/Bullock Island)

El complejo también ofrece servicios personalizados como concierge, lavandería, transporte marítimo y conexión inalámbrica de alta velocidad. Además, funciona bajo un sistema completamente libre de efectivo.

La historia del proyecto inició cuando Bullock encontró la isla mediante un video en YouTube mientras buscaba oportunidades de inversión en propiedades insulares. Según la compañía, la forma de corazón de la isla tuvo un significado especial para el exjugador, debido a que uno de sus hijos lleva el nombre Heart.

La villa principal fue construida como un homenaje a la abuela del deportista, quien lo crio junto a sus hermanos. Además, el nombre de la isla recuerda a sus hermanas Mia y Kiosha, fallecidas años atrás.

La empresa indicó que Bullock mantiene participación directa en las operaciones del resort y en el desarrollo de la experiencia para huéspedes, aun cuando reside fuera de Belice.

El destino busca posicionarse dentro del mercado de turismo de lujo y bienestar en el Caribe, con énfasis en experiencias privadas, contacto con la naturaleza y actividades vinculadas al mar.