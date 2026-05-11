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Exjugador de la NBA convirtió una isla en Centroamérica en un exclusivo destino de lujo

Una isla privada frente al Caribe se convirtió en el exclusivo proyecto turístico de un exjugador de la NBA. Conozca cómo nació este destino de lujo en Centroamérica

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Por Silvia Ureña Corrales
Reggie Bullock impulsa Bullock Island, un resort privado en Belice con enfoque sostenible, villas de lujo y turismo de bienestar.
Reggie Bullock impulsa Bullock Island, un resort privado en Belice con enfoque sostenible, villas de lujo y turismo de bienestar. (Bullock Island /Bullock Island)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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