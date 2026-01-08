Ciencia

Esta isla europea tiene forma natural de corazón y atrae miradas en el mar Adriático

Ubicada en Croacia, Galešnjak destaca por su silueta perfecta, su historia milenaria y el interés turístico que genera en el mar Adriático

Por O Globo / Brasil / GDA
Galešnjak es una isla croata en forma de corazón. Es privada, deshabitada y recibe visitantes que llegan en barco o sobrevuelos turísticos.
Galešnjak es una isla croata en forma de corazón. Es privada, deshabitada y recibe visitantes que llegan en barco o sobrevuelos turísticos. (Canva/Canva)







