Esta isla europea tiene forma natural de corazón y atrae miradas en el mar Adriático

Galešnjak es una isla croata en forma de corazón. Es privada, deshabitada y recibe visitantes que llegan en barco o sobrevuelos turísticos.

En el mar Adriático, entre la península itálica y la balcánica, existe una isla con una silueta que llama la atención desde el aire. Se trata de Galešnjak, un territorio croata con forma natural de corazón, deshabitado y de propiedad privada, que en los últimos años despertó interés turístico y mediático.

Galešnjak pertenece a Croacia y se mantiene en manos de la misma familia desde hace generaciones. El actual propietario es Tonci Juresko, quien realizó cambios en la vegetación del lugar. Parte del terreno fue deforestado para sembrar olivares, ya que este árbol simboliza el amor y la paz. Además, el dueño expresó su intención de construir una capilla para celebrar bodas.

El nombre de la isla ganó notoriedad internacional tras un rumor surgido en 2013. Según versiones no confirmadas, la actriz Angelina Jolie compró una isla con forma de corazón en Nueva York para regalársela a Brad Pitt, por un monto de $16 millones. Esa historia impulsó la fama de Galešnjak.

En 2023, los propietarios pusieron a la venta una parte de la isla por 13 millones de euros. Representantes de la familia indicaron que figuras internacionales visitaron el lugar en varias ocasiones. Entre los nombres mencionados figuraron Beyoncé, Michael Jordan y Jeff Bezos, quienes frecuentaron esa zona del Adriático.

La isla apareció documentada por primera vez en 1806, durante un trabajo cartográfico ordenado por Napoleón Bonaparte. Aunque no registró asentamientos en siglos recientes, estudios arqueológicos señalaron que hace unos 7.000 años existió presencia humana. Investigaciones sugieren que Galešnjak estuvo unida a la isla vecina de Ričul mediante una estructura construida por personas, un hecho notable para esa época.

Galešnjak cuenta con una superficie de 142.000 metros cuadrados. Es posible recorrerla de extremo a extremo en unos 10 minutos. No posee edificaciones ni servicios, solo naturaleza. Aun así, recibe visitantes que llegan en automóvil acuático, embarcaciones privadas o mediante vuelos turísticos para sobrevolar la zona.

La ciudad más cercana es Zadar, conocida por su patrimonio histórico y cultural. Uno de sus principales atractivos es el Órgano del Mar, una estructura costera que produce sonidos cuando las olas ingresan en sus tubos. En los alrededores también se localizan los parques naturales Krka y Kornati.

Otra opción de hospedaje es la isla de Pašman, que sí cuenta con población permanente y complejos turísticos. Desde ese punto salen excursiones en barco hacia Galešnjak. Las autoridades permiten acampar en la isla, siempre que exista autorización previa del propietario.

