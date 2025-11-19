Mundial 2026: Curazao va a su primera Copa del Mundo con una selección nacida en Europa

Se sabía que el Caribe estaría en el Mundial 2026 sí o sí, pero lo que no se sospechaba es que estas selecciones se convertirían en toda una sensación en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, como ocurre con Curazao, que vivirá su primera experiencia mundialista.

Este combinado llegó a la última jornada en el primer lugar del grupo B y se defendió como un titán en su visita a Jamaica en Kingston.

Quien ganaba en ese partido iba al Mundial, pero un empate favorecía a Curazao. Y este dramático duelo, en el que el costarricense Keylor Herrera fue el cuarto árbitro, no hubo goles.

Una de las particularidades de Curazao es que todos los integrantes de esta selección nacieron en Europa. Y desde este momento se convierte en el país más pequeño y menos poblado que dice presente en una Copa del Mundo.

En la última jornada de las clasificatorias de la Concacaf, también obtuvieron boleto directo al Mundial las selecciones de Panamá y Haití; mientras que Jamaica y Surinam jugarán el repechaje intercontinental.

