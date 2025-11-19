Mundial 2026: Curazao va a su primera Copa del Mundo con una selección nacida en Europa

Se sabía que el Caribe estaría en el Mundial 2026 sí o sí, pero lo que no se sospechaba es que estas selecciones se convertirían en toda una sensación en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, como ocurre con Curazao, que vivirá su primera experiencia mundialista.
Este combinado llegó a la última jornada en el primer lugar del grupo B y se defendió como un titán en su visita a Jamaica en Kingston.
Quien ganaba en ese partido iba al Mundial, pero un empate favorecía a Curazao. Y este dramático duelo, en el que el costarricense Keylor Herrera fue el cuarto árbitro, no hubo goles.
Una de las particularidades de Curazao es que todos los integrantes de esta selección nacieron en Europa. Y desde este momento se convierte en el país más pequeño y menos poblado que dice presente en una Copa del Mundo.
En la última jornada de las clasificatorias de la Concacaf, también obtuvieron boleto directo al Mundial las selecciones de Panamá y Haití; mientras que Jamaica y Surinam jugarán el repechaje intercontinental.
🇨🇼🥹 The moment when the referee blows the final whistle and announces that Curaçao has qualified for its first World Cup!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 19, 2025
Vea el origen de los integrantes de la Selección de Curazao
- Eloy Room (Nimega, Países Bajos).
- Tyrick Bodak (Almere, Países Bajos).
- Trevor Doornbusch (Haarlem, Países Bajos).
- Shurandy Sambo (Geldrop, Países Bajos).
- Roshon van Eijma (Tilburg, Países Bajos).
- Sherel Floranus (Róterdam, Países Bajos).
- Armando Obispo (Boxtel, Países Bajos).
- Joshua Brenet (Kerkrade, Países Bajos).
- Deveron Fonville (Nieuwegein, Países Bajos).
- Juriën Gaari (Kerkrade, Países Bajos).
- Godfried Roemeratoe (Oost-Souburg, Países Bajos).
- Juninho Bacuna (Groningen, Países Bajos).
- Livano Comenencia (Breda, Países Bajos).
- Leandro Bacuna (Groningen, Países Bajos).
- Ar’jany Martha (Róterdam, Países Bajos).
- Tyrese Noslin (Ámsterdam, Países Bajos).
- Kevin Felida (Spijkenisse, Países Bajos).
- Gervane Kastaneer (Róterdam, Países Bajos).
- Jeremy Antonisse (Rosmalen, Países Bajos).
- Sontje Hansen (Hoorn, Países Bajos).
- Kenji Gorré (Spijkenisse, Países Bajos).
- Jürgen Locadia (Emmen, Países Bajos).
- Jearl Margaritha (Groningen, Países Bajos).
- Jordi Paulina (Odijk, Países Bajos).