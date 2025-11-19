Puro Deporte

Mundial 2026: Curazao va a su primera Copa del Mundo con una selección nacida en Europa

Una de las revelaciones en la eliminatoria de Centroamérica y el Caribe obtuvo el pase directo a Norteamérica 2026

Por Fanny Tayver Marín
Curazao celebra su primera clasificación a una Copa del Mundo.
Curazao celebra su primera clasificación a una Copa del Mundo. (RICARDO MAKYN/AFP)







Fanny Tayver Marín

