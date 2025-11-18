Mundial 2026: Centroamérica y el Caribe definen tres clasificados directos y dos al repechaje (marcadores en tiempo real)

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol (Concacaf) vivirá una noche decisiva este martes 18 de noviembre, en la última jornada de la ronda final de la eliminatoria. Unos celebrarán el pase al Mundial 2026, otros se aferrarán a la esperanza de jugarse un chance más en el repechaje intercontinental y algunos llorarán por la amargura y la decepción de la eliminación. Todos los partidos serán a las 7:06 p. m.

En este artículo de nacion.com le contamos en tiempo real cómo se mueven los marcadores en cada escenario y cuál panorama se va dando en esta noche de sentencia final.

De momento, recordemos cómo se encuentra la tabla de posiciones en cada grupo, en una jornada donde muchos tiraron la toalla antes de la hora y otros se niegan a perder las esperanzas.

También repasaremos cuáles son los partidos de esta jornada que implica una mezcla de emociones, en la que hasta hay que rezar, cruzar los dedos y hasta tener calculadora en mano, como ocurre con el caso de la Selección de Costa Rica.

Recuerde que quien finalice líder de cada grupo obtendrá la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares tendrán un chance más, que se lo jugarán en el repechaje intercontinental, en marzo próximo.

Dicho sea de paso, solo falta conocer el nombre de las dos selecciones de Concacaf para esa repesca que otorgará dos boletos al Mundial. Ya están en el repechaje Bolivia, Nueva Caledonia, Congo e Irak.

La eliminatoria de Concacaf tiene un cierre al rojo vivo. (Chatgpi/Chatgpt)

Tabla de posiciones grupo A de Concacaf

Surinam, en primer lugar, y Panamá, en segundo, están empatados con nueve puntos cada uno, en una reñida lucha por el liderato.

Separados por tres goles, ambos países buscarán superar al otro por diferencia de goles al final de la jornada, en caso de que ambos ganen sus respectivos encuentros.

Si ambos ganan y la actual diferencia de goles es igual entre ambos, el siguiente criterio de desempate será el total de goles anotados en todos los partidos del grupo. En este escenario, Panamá avanzaría por tener más goles anotados.

Si ambos equipos empatan o pierden sus respectivos encuentros, Surinam mantendrá el primer lugar y asegurará su clasificación directa.

Así se encuentra el grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cinco jornadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Tabla de posiciones grupo B de Concacaf

Curazao visitará a Jamaica en un cierre emocionante del grupo B y con el boleto al Mundial en juego.

Separados por solo un punto en la tabla, Curazao clasificará con una victoria o un empate contra los Reggae Boyz.

Jamaica obtendrá su lugar en la Copa Mundial de 2026 con una victoria sobre Curazao.

Así se encuentra el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de la última jornada. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Tabla de posiciones grupo C de Concacaf

Con Honduras y Haití empatados en la tabla con ocho puntos cada uno, aún hay mucho en juego en el Grupo C.

Honduras clasificará si gana su partido y Haití pierde o empata. Si ambos ganan o empatan, la diferencia de goles será el factor decisivo, donde los catrachos actualmente tienen una ventaja de dos goles.

Haití podría clasificar si gana su partido y Honduras empata o pierde. Si ambos ganan, Haití también avanzará si empata o supera a Honduras por diferencia de goles.

Costa Rica también puede clasificar directamente si vence a Honduras y Haití pierde o empata.

Para efectos del repechaje, la Tricolor tiene que ganar sí o sí, aunado a que El Salvador, que solo ha sumado tres puntos, derrote de visita a Panamá. O que Guatemala triunfe sobre Surinam. Y hay que recordar que Panamá y Surinam no han perdido un solo juego en la eliminatoria.

Así se encuentra el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de los juegos de esta noche. (Concacaf.com/Concacaf.com)

'La Nación' explica en dos minutos cómo está el panorama de Costa Rica

La última jornada de la eliminatoria de Concacaf

Todos los partidos se jugarán de manera simultánea, con el pitazo inicial a las 7:06 p. m.

Panamá vs. El Salvador, en el Estadio Rommel Fernández, en Panamá.

Guatemala vs. Surinam, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), en Ciudad de Guatemala.

Jamaica vs. Curazao, en el Estadio Nacional, en Kingston.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, en el Estadio Hasely Crawford, en Puerto España.

Costa Rica vs. Honduras, en el INS Estadio, en La Sabana.

Haití vs. Nicaragua, en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao.

¿Dónde puedo ver los juegos hoy?