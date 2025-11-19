Puro Deporte

Repechaje intercontinental para Mundial 2026: Clasificados, el sorteo y lo que sigue

Seis selecciones de Asia, África, Oceanía, Suramérica y Concacaf disputarán en marzo próximo los últimos dos boletos al Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
Cada vez quedan menos cupos para completar las 48 naciones que estarán presentes en el Mundial 2026.
Cada vez quedan menos cupos para completar las 48 naciones que estarán presentes en el Mundial 2026. (FIFA.com/FIFA.com)







