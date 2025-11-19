Puro Deporte

Definidos los países cabezas de serie para el Mundial 2026

Cada vez sigue tomando forma la Copa del Mundo del 2026, conozca los países que encabezarán cada uno de los 12 grupos

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El Mundial 2026, está cerca de comenzar, es cuestión de meses para que empiece a rodar el balón, en la mayor fiesta futbolística del planeta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Costa RicaPanamáHonduras
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.