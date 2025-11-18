Puro Deporte

España y otras cuatro naciones europeas se aseguran su lugar en el Mundial 2026

Quedan pocos lugares para completar los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026

Por AFP y Milton Montenegro

España, Escocia, Bélgica, Austria y Suiza se aseguraron su lugar en el Mundial 2026 en el cierre de las eliminatorias europeas, y ya son 39 las selecciones clasificadas para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.








EspañaAustriaMundial 2026
Milton Montenegro

