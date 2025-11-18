España y otras cuatro naciones europeas se aseguran su lugar en el Mundial 2026

España, Escocia, Bélgica, Austria y Suiza se aseguraron su lugar en el Mundial 2026 en el cierre de las eliminatorias europeas, y ya son 39 las selecciones clasificadas para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Además, la noche del martes se conocerán los tres clasificados de la región de la Concacaf, que se unirán a los 39 equipos que ya aseguraron su presencia.

Los cuatro equipos restantes saldrán de los repechajes europeos (2) e intercontinental (2), que se disputarán en marzo próximo.

Países clasificados al Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Bélgica, Austria y Suiza (12)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9).

La selección de Bélgica, con Kevin De Bruyne, logró meterse entre los clasificados al Mundial. (PAUL ELLIS/AFP)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.