Esta es la cantidad de millones que perderá Costa Rica por no ir al Mundial 2026

Comercio y deporte de Costa Rica perderá millones por la eliminación de la ‘Sele’; vea el análisis que muestra cómo se reparte el impacto

Por Silvia Ureña Corrales
La no clasificación al Mundial es un golpe económico, social y deportivo que afectará hogares, comercio y proyección internacional.
La no clasificación al Mundial es un golpe económico, social y deportivo que afectará hogares, comercio y proyección internacional.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

