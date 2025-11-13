Haití vs. Costa Rica: Hora exacta y canales para ver el partido de la ‘Sele’ en el camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica encara un partido trascendental contra Haití, en la quinta y penúltima jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Este juego del grupo C se disputará hoy, jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao.

Después de Italia 90, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, la Tricolor aspira a decir presente por sétima ocasión en una Copa del Mundo.

Para lograrlo, en este momento, la Sele depende de sí misma, pero tiene que puntuar. Con un gane en este duelo ante Haití en Curazao, y si consigue lo mismo el próximo martes frente a Honduras en el INS Estadio, Costa Rica obtendrá el boleto directo al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Miguel “Piojo” Herrera tiene confianza plena en sus hombres para este último tramo de la ruta al Mundial. Máxime que de nuevo apostó por reforzar su grupo con hombres de experiencia en este tipo de batallas.

Cuando las cosas empezaron a ponerse color de hormiga, el entrenador echó mano de jugadores que no se llamaban a la Sele desde hacía tiempo.

Así que recurrió a Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell, quienes junto a Keylor Navas y Francisco Calvo tendrán la responsabilidad de acompañar a los más jóvenes.

“Los partidos no se ganan hasta que se juegan y a veces los juegas y no los ganas. El cambio no lo hice yo y aplaudo lo que hizo Gustavo Alfaro con el cambio generacional.

El partido eliminatorio entre Haití y Costa Rica tiene tintes de decisivo en el camino al Mundial 2026. (Jorge Navarro y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

”Estoy muy orgulloso del trabajo, del compromiso que les veo y lo conscientes que están de lo que nos estamos jugando, y eso me deja tranquilo”, mencionó Miguel “Piojo” Herrera en la atención a medios que concedió en Curazao.

El técnico mexicano dijo que en este instante lo que realmente lo ocupa es que sus pupilos estén atentos, luego de lo que pasó en el Estadio Nacional —cuando aún no se había bautizado como INS Estadio— en el partido contra Haití, que terminó 3-3.

“Fuimos infinitamente superiores, pero ellos son rápidos, tipos que en un parpadeo de nosotros aprovecharon sus momentos y se nos habían ido arriba en el marcador y terminamos empatando.

”En un partido que parecía que podíamos resolverlo sin ningún problema nos fuimos complicando, mucho por el buen fútbol que tienen”, recordó el “Piojo”.

Añadió que la gente se queda pensando en el Haití de hace 20 o 30 años, que eran otros futbolistas, y que hoy, ante el mínimo descuido, tienen jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido si no se está atento.

“La idea es tener la posesión de la pelota, lo hicimos muy bien en el primer tiempo, pero nos descuidamos en jugadas muy puntuales en el segundo que ellos aprovecharon y eso nos dejan la enseñanza de que no podemos parpadear”, recalcó Miguel Herrera.

Los ticos estarán pendientes del partido trascendental de la Selección de Costa Rica contra Haití, en Curazao. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde puedo ver el partido Haití vs. Costa Rica? Copiado!

El partido eliminatorio entre Haití y la Selección de Costa Rica será transmitido por Canal 6 y por Canal 7.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias sobre la marcha, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Columbia (98.7 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Miguel Herrera asegura que pondrá a los jugadores que mejor estén en el partido crucial ante Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Posible alineación de la Selección de Costa Rica ante Haití Copiado!

Keylor Navas, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Haxzel Quirós, Orlando Galo, Celso Borges, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Alonso Martínez.

El motivo por el que Manfred Ugalde no sería titular Copiado!

Manfred Ugalde acaba de realizar un viaje bastante pesado, de 30 horas, desde Rusia hasta Costa Rica. Aparte de eso, el jugador también tiene una tarjeta amarilla que lo pone en capilla ardiente.

Miguel “Piojo” Herrera no quiere correr riesgos y por esas dos razones no sería de la partida esta noche en el juego de la Selección Nacional contra Haití.

“No es que lo estemos cuidando, porque no voy a cuidar nada, voy a tratar de tirar lo mejor, pero los que saltarán a la cancha tienen que estar al 100. Y afortunadamente tenemos un equipo muy vasto, con buenos jugadores.

”Y Manfred está muy consciente de este largo trajinar que tuvo que hacer y veremos cómo estará la situación”, comentó Miguel Herrera a los medios de comunicación en Curazao.

La Selección de Costa Rica tiene plena confianza en hacer sus deberes contra Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mensaje de Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘Vamos a salir a matarnos’ Copiado!

“Vamos a salir a matarnos, esta es la primera semifinal, como bien lo he dicho, no podemos pensar en el partido del martes si no ganamos este jueves. Y este es el partido que tenemos que salir a ganar, para mantener las esperanzas.

”Es semifinal y para poder jugar la final del martes, hay que ganar esta. Va a ser difícil, estamos conscientes, pero vamos a matarnos para lograrlo”, expresó Miguel “Piojo” Herrera.

Tabla de posiciones y lo que falta en ronda final de la eliminatoria de Concacaf Copiado!

Chequee las tabla de posiciones en los tres grupos de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf para que haga cálculos y proyecciones sobre lo que será el desenlace de esta historia.

Recuerde que doce selecciones accedieron a la última parada de la eliminatoria de Concacaf y se repartieron en tres cuadrangulares.

Los líderes de cada grupo obtendrán su clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental.

Grupo A

Así marcha el grupo A en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, luego de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos partidos

Surinam vs. El Salvador, jueves 13 de noviembre, 4 p. m.

Guatemala vs. Panamá, jueves 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Guatemala vs. Surinam, martes 18 de noviembre, 7 p. m.

Panamá vs. El Salvador, martes 18 de noviembre, 7 p. m.

Grupo B

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, después de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos partidos

Bermudas vs. Curazao, jueves 13 de noviembre, 6 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, jueves 13 de noviembre, 6 p. m.

Jamaica vs. Curazao, martes 18 de noviembre 7 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, martes 18 de noviembre, 7 p. m.

Grupo C

Así se encuentra el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cuatro fechas disputadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos partidos

Haití vs. Costa Rica, jueves 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, jueves 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Costa Rica vs. Honduras, martes 18 de noviembre, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, martes 18 de noviembre, 7 p. m.

¿Y qué pasa si la Selección de Costa Rica no gana hoy? Copiado!

Si la Selección de Costa Rica no suma de a tres contra Haití, tendría que cruzar los dedos para que Honduras no gane en su visita a Nicaragua.

Los árbitros del partido Haití vs. Costa Rica Copiado!

Joseph Dickerson al centro, asistido por Cameron Blanchard y Logan Víctor Brown. Cuarto árbitro: Guido González Jr. VAR: Erick Yair Miranda Galindo. AVAR: Óscar Mejía García.