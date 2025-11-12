Puro Deporte

Centroamérica rumbo al Mundial 2026: Así va cada uno de los seis países; hay uno muy cerca y uno eliminado

Seis países de Centroamérica luchan por un boleto rumbo al Mundial 2026 y así está el panorama de cada uno en las cuadrangulares de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Adalberto Carrasquilla de Panamá, Keylor Navas de Costa Rica y Anthony Lozano de Honduras, tres figuras de equipos de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.
Adalberto Carrasquilla de Panamá, Keylor Navas de Costa Rica y Anthony Lozano de Honduras, tres figuras de equipos de Centroamérica rumbo al Mundial 2026. (AFP y Archivo/AFP y Archivo)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

