Centroamérica rumbo al Mundial 2026: Así va cada uno de los seis países; hay uno muy cerca y uno eliminado

Adalberto Carrasquilla de Panamá, Keylor Navas de Costa Rica y Anthony Lozano de Honduras, tres figuras de equipos de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.

Seis países de Centroamérica persiguen un mismo sueño rumbo al Mundial del 2026 y aquí le explicamos cómo están las opciones de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá en las cuadrangulares de Concacaf.

Honduras: Es el que está más cerca y podría amarrar su boleto en la quinta jornada de la eliminatoria, este jueves. Marcha de líder en el grupo C, dos puntos arriba de Costa Rica.

Así que necesita ganar de visita en Nicaragua, que los ticos no le ganen a Haití y ya tendrían cupo seguro. Igual cuentan con una segunda oportunidad el próximo martes, cuando visiten a Costa Rica.

Costa Rica: Va en segundo lugar del grupo C, dos puntos abajo de Honduras. La Sele depende de sí misma, pero eso implica ganarle de visita a Haití y en casa a Honduras.

Si no suma esos seis puntos, el margen se acorta y el repechaje pasaría a ser otra opción, de acuerdo con los resultados de otros países.

Nicaragua: Está hundido al fondo del grupo C, con solo un punto después de cuatro partidos. Ya no pueden ganar la cuadrangular (es decir, boleto directo) y a lo mucho podrían aspirar a ser segundos, pero con una increíble carambola de resultados y ganando por goleadas, lo cual es muy poco probable. En la práctica, ya están eliminados.

Panamá: Está en el segundo lugar del grupo A, con seis puntos (empatado con Surinam).

Cierra la cuadrangular de visita en Guatemala y en casa ante El Salvador; necesita ganar y esperar a que Surinam tropiece, o bien que al final del camino tengan mejor diferencia de gol.

Guatemala: Su colosal triunfo de visita en El Salvador les devolvió la vida. Ahora tienen cinco puntos, uno menos que los líderes Surinam y Panamá.

Pero los chapines tienen una gran ventaja: cierran en casa sus dos compromisos, precisamente contra esos países. Si aprovechan la localía, no dependen de nadie más para ir al primer Mundial de su historia.

El Salvador: El panorama no es muy bueno para el equipo del Bolillo Gómez. Empezaron muy bien, ganando de visita en Guatemala, pero se derrumbaron con tres derrotas seguidas.

Solo tienen tres puntos; necesitan ganar sus dos partidos y esperar otros resultados para ver si al menos les alcanza para el repechaje.

Las tablas de posiciones en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Grupo A

Así marcha el grupo A en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, luego de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Grupo B

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, después de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Grupo C