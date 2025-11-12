Jorge Luis Pinto entra a la cancha y revive frase legendaria antes del crucial partido Haití vs. Costa Rica

Jorge Luis Pinto le envió buenas vibras a la Selección de Costa Rica de cara al partido de este 13 de noviembre contra Haití.

Jorge Luis Pinto no quería quedarse callado antes del penúltimo partido de la Selección de Costa Rica en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

El exseleccionador nacional se grabó y colgó el video en sus redes sociales para transmitir un mensaje importante, en la víspera del partido entre Costa Rica y Haití, en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao, pactado para las 8 p. m. de este jueves 13 de noviembre.

Jorge Luis Pinto transmite en su mensaje una alta dosis de confianza, seguridad y optimismo, tres factores necesarios en la Sele para afrontar un juego sin margen de error en el camino al Mundial 2026.

“Quiero saludar a todo el pueblo tico, jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y en sí a todos los hinchas de la Selección y desearles para este jueves todo lo mejor”, pronunció Jorge Luis Pinto de primera entrada.

LEA MÁS: Ni Keylor Navas, ni Bryan Ruiz... Jorge Luis Pinto elige sorpresivamente al mejor futbolista de Centroamérica que dirigió

El técnico colombiano añadió que sabe que es un partido difícil, pero a la vez da a entender que tampoco es nada de otro mundo.

Pues considera que es de esos encuentros que la Selección de Costa Rica está acostumbrada a jugar en estas instancias.

“Siempre fue así, una eliminatoria no ha sido fácil nunca. Acuérdense de los partidos que hemos jugado y eran de vida o muerte. Igual el de este jueves, que tengan la mejor de la suerte”, manifestó Pinto.

Para cerrar su mensaje, el estratega revivió unas palabras que pronunció hace años, en diciembre de 2013, luego de aquel sorteo en el que se conoció que Costa Rica había quedado en el grupo de la muerte del Mundial de Brasil 2014.

Con Uruguay, Italia e Inglaterra como rivales en el grupo D, en aquel instante, Jorge Luis Pinto pronunció con mucha convicción: “Entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida”. Y cuánta razón tenía...

La Selección de Costa Rica se entrenó este miércoles en el Proyecto Gol, antes de viajar a Curazao para el partido de este jueves contra Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La icónica frase la repitió esta vez, en la previa de ese juego crucial entre Costa Rica y Haití, un partido que la Tricolor necesita ganar para venir el próximo martes a buscar esa clasificación directa al Mundial, en el duelo contra Honduras, que se disputará con el INS Estadio a reventar.

“Un buen fútbol, confianza, seguridad y para adelante. Acuérdense de que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida”, recalcó Jorge Luis Pinto.

Hace unos días, el colombiano conversó con el periodista panameño José Miguel Domínguez (Chepe Bomba) y habló claro y tendido sobre lo que será el partido del próximo martes 18 de noviembre entre Costa Rica y Honduras.

Pero es que antes de eso, ambas selecciones tienen duelos importantes este jueves. A la misma hora que la Tricolor tendrá su prueba de fuego contra Haití en Curazao, la “H” jugará contra Nicaragua en Managua.

Tanto Costa Rica como Honduras saben lo que tienen que hacer en sus respectivos escollos de este jueves y pareciera que todo quedará para resolverse el martes en el INS Estadio, en La Sabana.

“Es un partido lindo; me encantaría estar en cualquiera de los dos bancos. A Costa Rica le cuesta la localía, le ha pesado la presión de la gente. Será un partido tenebroso, de esos entre dos países que me encantaría que fueran ambos al Mundial”, mencionó Jorge Luis Pinto en la charla con “Chepe Bomba”.

Así marcha el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Así se encuentra el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cuatro fechas disputadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos que faltan en el grupo C de Concacaf

Jueves 13 de noviembre, 8 p. m.

Haití vs. Costa Rica

Nicaragua vs. Honduras

Martes 18 de noviembre, 7 p. m.

Costa Rica vs. Honduras

Haití vs. Nicaragua