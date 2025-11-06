Ni Keylor Navas, ni Bryan Ruiz... Jorge Luis Pinto elige sorpresivamente al mejor futbolista de Centroamérica que dirigió

Wílmer López y Jorge Luis Pinto compartieron en 2019, cuando el estratega colombiano vino con Millonarios de Colombia a disputar un juego ante Alajuelense.

Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Selección de Costa Rica durante el proceso rumbo a Brasil 2014 y en la Copa del Mundo de ese año, eligió al mejor futbolista de Centroamérica que tuvo bajo su dirección.

El técnico colombiano sorprendió en conversación con el periodista panameño José Miguel Domínguez (Chepe Bomba) con su elección, pues, aunque tuvo a figuras de gran talla como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Christian Bolaños o Celso Borges, se inclinó por un jugador que dirigió en Alajuelense, muy querido por la afición pero de modesta trayectoria internacional: el exvolante Wílmer “Pato” López.

“Wílmer para mí fue fantástico. Un volante ‘10’ del fútbol de hoy, moderno, que tocaba de primera. Un jugador brillantísimo para mí. No tuvo la suerte de ir a un Mundial bien compenetrado; hubiera sido fantástico”, afirmó Pinto.

El Pato fue mundialista con la Selección Nacional en Corea y Japón 2002, bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes.

Durante la entrevista, Pinto también recordó a Keylor Navas y Bryan Ruiz, con los cuales tuvo algunas diferencias después del Mundial de Brasil.

“Indudablemente, Keylor y Bryan cumplieron y tuvieron un nivel exitoso, de alta categoría”, reflexionó.

Jorge Luis Pinto dirigió a Wílmer López durante su etapa al frente de Alajuelense, entre 2002 y 2003, periodo en el que también consiguió dos campeonatos nacionales con los manudos.