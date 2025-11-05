Jorge Luis Pinto se mete a la final Costa Rica vs. Honduras: ‘Será un partido tenebroso’

Jorge Luis Pinto dirigió a Costa Rica en el proceso 2014 y cerró con una gran presentación al comandar al equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Jorge Luis Pinto, histórico entrenador de la Selección de Costa Rica que dirigió al equipo patrio en Brasil 2014 —Mundial en el que se llegó a cuartos de final—, aseguró que ve un partido ‘tenebroso’ entre Costa Rica y Honduras, el próximo 18 de noviembre, cuando concluya la fase regular de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Pinto conversó con el periodista panameño José Miguel Domínguez (Chepe Bomba), a quien le expresó que visualiza un duelo más complicado para Costa Rica, sobre todo por las condiciones del juego. Para el técnico colombiano, puede ser determinante la presión que tendrá la Sele, el hecho de que el encuentro se dispute en el INS Estadio, además de considerar clave el planteamiento que pueda hacer Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras.

“Es un partido lindo; me encantaría estar en cualquiera de los dos bancos. A Costa Rica le cuesta la localía, le ha pesado la presión de la gente. Será un partido tenebroso, de esos entre dos países que me encantaría que fueran ambos al Mundial”, dijo Pinto.

Sobre lo que significaría para Costa Rica perder el boleto, Pinto declaró:“Sería un golpe duro para todos: para Miguel Herrera, para los jugadores y para el país. Ellos saben lo que es estar en los Mundiales; sería muy difícil quedarse fuera”, expresó.

El estratega agregó que hace poco su nombre sonó como posible candidato para dirigir nuevamente a Costa Rica, aunque sabe que la ruta que prefiere la Federación apunta hacia otros perfiles. Recordó que, cuando Claudio Vivas era director de Selecciones Nacionales, también pudo ser tomado en cuenta, pero finalmente se nombró a Gustavo Alfaro.

“En Costa Rica, cuando se pierde un partido, ponen a Pinto en la palestra. De pronto ellos tienen su plan, pero en algún momento un directivo argentino no quería saber nada de Pinto —eso lo supe, me lo contaron—, trajo a otras personas y por eso se dio la intermitencia de Costa Rica. Ojalá que a Miguel Herrera y a este grupo les vaya bien; necesitan dar más de lo que han dado”, reflexionó.

Pinto dio a conocer que ha sostenido al menos tres reuniones con Osael Maroto, actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, aunque por ahora tiene claro que su futuro no está en Costa Rica, ya que el equipo nacional cuenta actualmente con Miguel Herrera como su entrenador.