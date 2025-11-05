Fútbol

Jorge Luis Pinto se mete a la final Costa Rica vs. Honduras: ‘Será un partido tenebroso’

Jorge Luis Pinto analizó el crucial duelo entre la Selección de Costa Rica y Honduras del próximo 18 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Jorge Luis Pinto dirigió a Costa Rica en el proceso 2014 y cerró con una gran presentación al comandar al equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. (RONALDO SCHEMIDT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de HondurasCopa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.