Puro Deporte

Honduras convoca a dos legionarios que juegan en Costa Rica para busca su boleto al Mundial del 2026

La Selección de Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, mientras Costa Rica le sigue con 5, en el cierre de la eliminatoria de la Concacaf

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El entrenador colombiano, Reinaldo Rueda, busca llevar por segunda oportunidad a la Selección de Honduras a un Mundial.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reinaldo RuedaSelección Nacional de HondurasEliminatoria mundiualista de la Concacaf
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.