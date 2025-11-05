Honduras convoca a dos legionarios que juegan en Costa Rica para busca su boleto al Mundial del 2026

El entrenador colombiano, Reinaldo Rueda, busca llevar por segunda oportunidad a la Selección de Honduras a un Mundial.

El técnico de la Selección de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, convocó a dos legionarios que militan en Costa Rica para la última fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La “H”, que actualmente lidera el Grupo C con ocho puntos, seguida de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1, visitará a los pinoleros el 13 de noviembre y cerrará la cuadrangular ante Costa Rica el 18 de noviembre, en e INS Estadio.

Una victoria sobre Nicaragua, combinada con un empate de Costa Rica frente a Haití, acercaría a la Bicolor a la cita mundialista que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Rueda llamó a 29 futbolistas, entre los que destacan dos figuras que forman parte del Torneo de Apertura 2025 del fítbol costarricense; el defensor del Herediano, Getsel Montes, y el volante del Sporting FC, Carlos Pineda.

Entre las novedades también sobresalen los llamados de Brayan Acosta (Nashville, MLS), Erick “Yío” Puerto (Platense), Dereck Moncada (Olimpia), Marlon “Machuca” Ramírez (Olancho FC) y Edson Danilo Palacios (Real España), según informó la prensa de Guatemala.

Por otra parte, la Selección de Honduras no podrá contar por lesión con Alex López, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Denil Maldonado, Dixon Ramírez y Anthony “Choco” Lozano.

Convocatoria de Honduras Copiado!

Porteros

• Edrick Menjívar (Olimpia)

• Luis López (Real España)

• Luis Ortiz (Motagua)

Defensas

• Getsel Montes (Herediano)

• Joseph Rosales (Minnesota United)

• Andy Nájar (Nashville)

• Luis Vega (Motagua)

• Marcelo Santos (Motagua)

• Cristopher Meléndez (Motagua)

• Luis Crisanto (Motagua)

• Franklin Flores (Real España)

• Devron García (Real España)

• Edson Danilo Palacios (Real España)

🔥💙 Convocatoria final para las dos batallas rumbo a United 2026.



Los elegidos por el profesor Reinaldo Rueda, están listos para competir, creer y dejar el alma por las cinco estrellas.



180 minutos de un país unido, con un mismo latido, un mismo objetivo, llegar a la copa… pic.twitter.com/gzxPDsI349 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 4, 2025

Volantes

• Deiby Flores (Al Najma)

• Kervin Arriaga (Levante)

• Carlos Pineda (Sporting FC)

• Jorge Álvarez (Olimpia)

• José Mario Pinto (Olimpia)

• Denis Meléndez (Motagua)

• Raúl García (Lobos UPNFM)

• Alexy Vega (Marathón)

• Brayan Acosta (Nashville)

Delanteros

• Marlon Ramírez (Olancho FC)

• Romell Quioto (Al Najma)

• Luis Palma (Lech Poznań)

• Jorge Benguché (Olimpia)

• Yustin Arboleda (Olimpia)

• Erick Puerto (Platense)

• Dereck Moncada (Olimpia)