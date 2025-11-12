Mundial 2026: Estos países de Europa, Centroamérica y el Caribe pueden clasificar esta misma semana

Francia jugará contra Ucrania en el Parque de los Príncipes.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene definido al 58,33% de sus participantes, cifra correspondiente a las 28 naciones que ya tienen campo fijo en la gran fiesta.

Antes de dar un vistazo a cuáles son los próximos países que pueden obtener su boleto a la Copa del Mundo, se debe repasar quiénes ya tienen la clasificación en mano.

Canadá, México y Estados Unidos son los países con derecho de participación como anfitriones.

Poco a poco se han ido sumando Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda e Inglaterra.

Europa cuenta con 16 plazas directas. Al ser tantas, la UEFA no tendrá participación en el repechaje intercontinental que será en marzo próximo.

Los países de Europa que buscan clasificar ya al Mundial 2026

Del Viejo Continente, solo Inglaterra cuenta con su pase en mano para abordar el avión al Mundial. Sin embargo, esta misma semana, otros países europeos tienen chance de ser declarados mundialistas de una vez. Bajo esa perspectiva, este es el panorama:

Francia se clasificará el 13 de noviembre si le gana a Ucrania.

Portugal se clasificará el 13 de noviembre si derrota a la República de Irlanda; o si empata en combinación con que no ocurra una victoria de Hungría frente a Armenia.

Noruega se clasificará el 13 de noviembre si le gana a Estonia, conjuntamente con que Italia no se imponga ante Moldavia. O si empata frente a Estonia y que Italia pierda.

Países Bajos se clasificará el 14 de noviembre si triunfa ante Polonia.

Croacia se clasificará el 14 de noviembre si se impone contra Islas Feroe.

Suiza se clasificará el 15 de noviembre si le gana a Suecia mientras que Kosovo no lo hace ante Eslovenia; o si empata ante Suecia y Kosovo pierde.

Bélgica se clasificará el 15 de noviembre si vence a Kazajistán.

Austria se clasificará el 15 de noviembre si le gana a Chipre mientras Bosnia y Herzegovina no suma de a tres ante Rumanía.

España se clasificará el 15 de noviembre si vence a Georgia, aunado a que Turquía no le gane a Bulgaria.

Mikel Merino con sus compañeros de la Selección de España. La 'Furia Roja' se percibe cerca del Mundial 2026. (CESAR MANSO/AFP)

Lo que puede pasar en Concacaf

En la ronda final de la eliminatoria de Concacaf algunas cosas podrían aclararse, pero como nadie depende exclusivamente de sí mismo, el pronóstico es que todo se resolverá hasta la última fecha, el próximo martes.

Honduras se clasificará el 13 de noviembre si le gana a Nicaragua y si Costa Rica no derrota a Haití en Curazao.

Jamaica se clasificará el 13 de noviembre si se impone ante Trinidad y Tobago y si Curazao pierde contra Bermudas.