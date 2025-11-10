Puro Deporte

Penúltima fecha de Concacaf rumbo al Mundial: ¿Qué día, a qué hora y en qué canal ver todos los partidos?

La penúltima fecha de la Concacaf será vital para los países que buscan clasificar al Mundial, vea aquí la información sobre cómo ver cada partido

Por Juan Diego Villarreal
Panamá vs Guatemala. Eliminatoria Copa del Mundo 2026. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.
Guatemala y Panamá, se jugarán este jueves 13 de noviembre, la posibilidad de clasificar de forma directa a la Copa de Mundo 2026 ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)







