Penúltima fecha de Concacaf rumbo al Mundial: ¿Qué día, a qué hora y en qué canal ver todos los partidos?

( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Guatemala y Panamá, se jugarán este jueves 13 de noviembre, la posibilidad de clasificar de forma directa a la Copa de Mundo 2026

La decisiva penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, se jugará en su totalidad este jueves 13 de noviembre.

En nuestro país se podrá observar por los Canales 7 y TD+ de Teletica, así como los canales de Repretel 11, 6 y 4.

Los seis compromisos tendrán tres horarios diferentes. El primero se jugará a las 4 p. m., posteriormente, dos se realizarán a las 6 p. m. y tres a las 8 p. m.

Dependiendo de los resultados que se den en la penúltima fecha, en los diferentes compromisos, se podrían dar los primeros clasificados al mundial, las escuadras que estarían luchando por el repechaje y aquellos que ya estarían totalmente eliminados.

Las emisoras Radio Columbia (98.7 FM), Monumental (95.3 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) estarán llevando los resultados de los compromisos durante su programación de ese día.

Jornada decisiva Copiado!