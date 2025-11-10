Haití vs. Costa Rica: ¿Cuándo y dónde ver el crucial duelo rumbo al Mundial 2026?

Costa Rica igualó 3-3 con Haití, el pasado 9 de setiembre, en el INS Estadio, por la segunda fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

La Selección Nacional de Costa Rica afronta los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf con el objetivo de sumar dos victorias que le permitan clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026.

El combinado patrio, para depender de sí mismo, debe vencer tanto a Haití como visitante, como a Honduras en casa, y así evitar depender de una combinación de resultados que podría dejarlo fuera del torneo mundialista, después de haberse clasificado de manera consecutiva a las tres últimas Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El primer desafío será este jueves 18 de noviembre ante Haití, en el estadio Ergilio Hato, también conocido como Centro Deportivo de Curazao Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, capital de Curazao, con una capacidad para 15.000 espectadores.

Este recinto es utilizado por la selección haitiana debido a que su país no cuenta con un estadio que reúna las condiciones deportivas y de seguridad necesarias para albergar partidos eliminatorios de la FIFA. El encuentro está programado para las 8 p. m. hora costarricense.

La Tricolor llega a esta cita como segunda del Grupo C con 6 puntos. Honduras lidera con 8 unidades, Haití ocupa el tercer lugar con 5, y Nicaragua cierra la tabla con solo 1 punto.

El compromiso se podrá ver por los canales 6 y 7 a partir de las 8 p. m., aunque ambos iniciarán su transmisión una hora antes. Además, las incidencias del partido podrán seguirse por las emisoras Radio Columbia (98.7 FM), Radio Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).