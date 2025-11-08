Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende con la lista definitiva para enfrentar a Haití y Honduras

Miguel “Pijo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, sorprendió con la lista definitiva de jugadores, con que le hará frente a los decisivos partidos eliminatorios de este mes.

La Tricolor juega de visita el jueves de la próxima semana en Curazao, a las 8 p.m., contra Haití y regresa a la acción, el martes 18 a las 7 p.m. ante Honduras, en el INS Estadio en La Sabana.

Para empezar, de los 24 convocados por Herrera, al microciclo que inició el miércoles de la semana pasada, el timonel dejó fuera a siete futbolistas. Cuando inició el microciclo, la escuadra nacional presentó las primeras bajas, las de Kenyell Mitchell y Fernando Piñar.

Ambos futbolistas presentaban molestias que fueron valoradas por el área médica de su club. Aunque se presentaron al llamado, al no estar completamente recuperados, el cuerpo técnico decidió que regresaran a sus equipos.

De los 26 seleccionados para los duelos contra Haití y Honduras, la mayor sorpresa es que el “Piojo” dejó fuera al guardameta Esteban Alvarado y en su lugar convocó a Kevin Chamorro, quien nunca ha estado bajo las órdenes de Miguel Herrera.

Además, no tomó en consideración al defensa Jeyland Mitchel, quien ha sido habitual en las convocatorias.

Los otros jugadores que no fueron tomados en cuenta son: Kenay Myrie, Darryl Araya, Rashir Parkins, Christopher Núñez, Randy Ramírez y también el joven arquero Rodiney Leal.

Se integran al grupo, aparte de Chamorro, los legionarios, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Carlos Mora, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Álvaro Zamora, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Estos son los convocados por Miguel Herrera a la Selección de Costa Rica, para los juegos contra Haití y Honduras. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Alajuelense es la base del seleccionado con ocho jugadores. Joel Campbell, Anthony Hernández, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

La Federación Costarricense de Fútbol, informó que respecto a la presencia de los legionarios, ya arribó Juan Pablo Vargas, en la tarde, a la 1 p.m. se esperaba la llegada de Alonso Martínez y a las 6:55 p.m. el arribo de Orlando Galo.

Para el domingo llegarán cuatro seleccionados, Kevin Chamorro a las 4:35 p.m., Josimar Alcócer a las 6:25 p.m., Francisco Calvo a las 9 p.m. y Keylor Navas a las 11:30 p.m.

El lunes llegarán Patrick Sequeira y Carlos Mora a las 6:25 p.m. y Álvaro Zamora a las 8 p.m. Manfred Ugalde será el último en integrarse a la Selección, su arribo está programado para el martes próximo a las 3:30 p.m., mientras que esta semana se incorporó al grupo el defensa Julio Cascante.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.

Los llamados por el “Piojo”

PORTEROS: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Kevin Chamorro.

DEFENSAS: Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Carlos Mora y Joseph Mora.

MEDIOCAMPISTAS: Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran, Orlando Galo, Aarón Murillo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas y Creichel Pérez.

DELANTEROS: Álvaro Zamora, Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Joel Campbell, Warren Madrigal y Anthony Hernández