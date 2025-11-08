Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende con la lista definitiva para enfrentar a Haití y Honduras

El técnico de la Tricolor llamó a 26 jugadores para los partidos eliminatorios

Por Milton Montenegro

Miguel “Pijo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, sorprendió con la lista definitiva de jugadores, con que le hará frente a los decisivos partidos eliminatorios de este mes.








