Celso Borges pasa de las lágrimas y el dolor a la ilusión por volver a jugar con la Selección de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Celso Borges no puede evitar una sonrisa ni que la seriedad se asome a su rostro cuando le toca hablar de la importancia que tiene el doble desafío de noviembre para la Selección de Costa Rica.

El mediocampista se sentó al lado de Miguel “Piojo” Herrera para ofrecer la rueda de prensa de rigor antes de que la Tricolor aborde el vuelo chárter que llevará al equipo patrio hasta Curazao.

Ahí, la Selección de Costa Rica se enfrentará contra Haití este jueves 13 de noviembre (8 p. m.), en la penúltima jornada de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

En los primeros juegos de esta ronda final, contra Nicaragua y Haití, a Celso Borges ni se le pasaba por la mente lo que vendría después para él. Incluso, el mediocampista hasta estrenó un programa que llamó “Qué parida”.

Para la siguiente fecha FIFA que acarreó los juegos contra Honduras y Nicaragua, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense fue una de las novedades en la lista de Miguel “Piojo” Herrera.

Celso Borges suma 158 partidos con la Selección de Costa Rica. Este jueves podría volver a sudar la camisa de la Tricolor, en el partido contra Haití, en la eliminatoria mundialista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin embargo, el mediocampista estaba entre algodones por una lesión muscular y en una práctica con la Sele, volvió a sentir dolor.

Celso Borges salió entre lágrimas de ese entrenamiento en el Proyecto Gol, pero permaneció con el grupo, para aprovechar su experiencia.

Para estos partidos ante Haití y Curazao, Celso Borges volvió a entrar en la lista del “Piojo”, solo que esta vez está al 100% y sí podría jugar, si así lo cree oportuno el estratega.

“Es así el fútbol, pero preparado para el reto sobre todo y comprometido con la situación, son dos partidos importantísimos para el bienestar del fútbol de Costa Rica y asumiendo esa responsabilidad y lo que toca”, comentó Celso Borges.

También manifestó sentirse feliz de estar disfrutando con un grupo de personas que realmente quieren lo mejor para el país.

“Y de mi parte aportar lo que pueda para que esto vaya bien. Cambia el fútbol y hay que estar preparado para cualquier situación”, recalcó, al responder una consulta sobre ver desde afuera los partidos de esta eliminatoria, luego regresar a la Sele sin poder jugar y ahora estar listo.

“Estoy sin dolor que es algo que me alivia bastante, el hecho de poder ayudar tanto dentro como afuera, ya poder ser una herramienta más en el esquema del profesor siempre es importante y yo creo que el partido es importantísimo para todas nuestras aspiraciones”, destacó.

Celso Borges añadió que la Selección de Costa Rica hoy cuenta con toda la gente necesaria y con el nivel de compromiso que se requiere.

“Es un partido de mucha atención y concentración y los que ya tenemos un poco más de rodaje en este tipo de partidos, también tenemos una labor de enseñarles a los demás por dónde es ese camino y asumiendo ese papel como los demás que ya tienen experiencia”, indicó.

Celso Borges ya jugó una vez en el Estadio Ergilio Hato con la Selección de Costa Rica y tiene muy claro lo que la Tricolor se encontrará ahí.

“Siempre cuando es sintético cambia un poco la cosa, no es una excusa para ganar, pero sí el juego cambia un poco. Hay que adaptarnos lo más rápido a eso y yo creo que la vez pasada cuando estuvimos ahí era una cancha en la que se podía jugar”, destacó.

Celso Borges dijo que también el equipo tiene que estar concentrado porque según se vaya dando el partido, todos tienen que adaptarse a las circunstancias del juego.

“El equipo está preparado para ganar en cualquier superficie, en cualquier lugar y es un poco atípico jugar en una eliminatoria en un país que no es contra el que vamos a jugar. Esperamos que llegue bastante gente a apoyarnos para sentirnos bien y ojalá regalarles un triunfo”, comentó.

Celso Borges arrastra un historial de 158 apariciones y 27 goles con la Selección de Costa Rica. Ahora busca contribuir para llegar a donde todo un país quiere estar: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.