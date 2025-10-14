Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf (ojo a los partidos que faltan)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Selección de Costa Rica depende de sí misma para obtener el boleto directo al Mundial y Kendall Waston lo sabe.

¿Quién irá al Mundial 2026? En el horizonte se dejan ver los kilómetros finales del camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá; y pareciera que los más exigentes en el grupo C de la ronda final de la impredecible eliminatoria de Concacaf.

Honduras y la Selección de Costa Rica se encuentran separadas por apenas dos puntos, a falta de seis unidades por disputarse. Así que si los partidos de octubre fueron emocionantes, imagínese lo que ocurrirá en noviembre.

Después de cuatro partidos disputados, la “H” de Reinaldo Rueda contabiliza 8 puntos en el grupo C; la Selección de Costa Rica posee 6 unidades, Haití registra 5 puntos y Nicaragua tiene uno.

La Selección de Costa Rica consiguió un triunfo valioso ante Nicaragua en la cuarta jornada de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion )

Un vistazo a la tabla en el grupo de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Así se encuentra el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cuatro fechas disputadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El resumen del partido Costa Rica vs. Nicaragua (video)

La Selección de Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua en el INS Estadio, en La Sabana.

Los goles ticos fueron de Alonso Martínez (doblete), Manfred Ugalde y una chilena imponente de Francisco Calvo. El tanto pinolero fue de Júnior Arteaga.

El resumen del partido Honduras vs. Haití (video)

Honduras hizo lo que le tocaba y venció 3-0 a Haití, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa. Las anotaciones de la “H” fueron obra de Rigoberto Rivas, Anthony Lozano y Romell Quioto.

La Selección de Honduras hizo lo que le tocaba contra su similar de Haití. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos que faltan para definirlo todo en el grupo C de Concacaf

Jueves 13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 8:06 p. m.

Martes 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.

Recuerde que para el tramo final de esta eliminatoria de Concacaf, doce selecciones se repartieron en tres grupos.

El representativo nacional que culmine en el primer lugar de cada cuadrangular avanzará de forma directa al Mundial 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares accederán a un repechaje intercontinental.