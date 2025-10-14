Paso firme y dinamita de la Selección de Costa Rica: Uno a uno y calificaciones de cada jugador

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Selección de Costa Rica retornó al triunfo en la recta final de la eliminatoria mundialista.

¡Se ganó y punto! Ante 35.000 personas presenciando el partido y con prácticamente todo un país a la expectativa, la Selección de Costa Rica tenía que sumar los tres puntos contra Nicaragua. Y así lo hizo en el INS Estadio, estrenando el nombre que desde ahora lleva el coloso de La Sabana.

Después de tres empates en la primera vuelta de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, la Sele se reconcilió con el triunfo, con un marcador de 4-1 que abona la esperanza.

A la afición en las gradas se le consigna una calificación perfecta, un 10 por responder y agotar los boletos.

También por no parar de alentar y hasta presionar cuando sentía que se debía empujar a la Sele para que fuera en busca de más.

Alonso Martínez no solo corrió, sino que tuvo la tranquilidad para para anotar en dos ocasiones y el golazo de Manfred Ugalde fue una viveza total ante una torpeza del arquero pinolero. Junto a ellos, Josimar Alcócer también sacó muy buena nota.

Alonso Martínez y Manfred Ugalde fueron de los mejores hombres de la Selección de Costa Rica en el partido contra Nicaragua, en la eliminatoria mundialista. (JOHN DURAN/John Duran)

La Selección de Costa Rica dio un paso firme en una eliminatoria de dientes apretados.

El 13 de noviembre, el combinado patrio visitará a Haití en Curazao y cinco días después será el duelo definitivo contra Honduras, en La Sabana. En síntesis, la Sele está a dos ganes de ir al Mundial.

Uno a uno y calificación de los jugadores de la Selección de Costa Rica

Keylor Navas: (7)

Espectador dentro del campo, pero en la primera llegada de Nicaragua, encajó un gol. Aún así, su jerarquía resulta clave en la Selección de Costa Rica.

Joseph Mora: (7)

Cumplidor, probó como cobrador de tiros de esquina, pero saca mejores centros con el balón en movimiento, como cuando le envió una pelota a Kendall Waston.

Francisco Calvo: (7)

Se vio muy mal cuando Bancy Hernández le hizo un enganche, jugada en la que surgió el gol de Nicaragua que generó un instante de angustia. Su calificación subió en reposición, con el gol de chilena.

Kendall Waston: (8)

Aplomado y colmilludo. Amonestado muy rápido, apenas en cinco minutos. Cabezazo afuera, pero en un momento importante aprovechó un tiro de esquina de Josimar Alcócer y le dio un pase de cabeza a Alonso Martínez para el gol.

Juan Pablo Vargas: (7)

Poco trabajo en defensa y subió a ayudar en jugadas de balón parado. Seguro y atento.

Haxzel Quirós: (6)

No jugó mal, aunque quizás podía tener más participación. Le faltó ir al frente y generar peligro por el costado. Por momentos daba la sensación de encontrarse muy aislado.

Aarón Murillo: (8)

Solo en el medio del campo para contener en los primeros minutos, recorridos largos y esfuerzo. Lo golpearon, siguió varios minutos, pero se marchó renqueando en el minuto 31. Hizo un buen juego.

Josimar Alcócer: (9)

Desde el pitazo mostró sus intenciones con velocidad. Cobrador de tiros de esquina. Desequilibrante e incansable. Presiona y remata. Fue el hombre más activo.

La Selección de Costa Rica ahora tiene seis puntos en la ronda final de la eliminatoria mundialista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenneth Vargas: (8)

Velocidad y entrega, buenas intenciones aunque precipitado en la toma de decisiones ante el dilema de tirar a marco o jugar con el compañero. Por poco sorprende en el primer poste. Esforzado y salió exhausto.

Manfred Ugalde: (9)

Pase de cabeza para asistir a Alonso Martínez. Esforzado y laborioso. Generador de juego que sabe lo que hace. Es el más claro a la hora de intentar asistir a sus compañeros. Jugadón cuando entró al área quitándose rivales y rematando. Golazo ante el error en salida del portero nicaragüense.

Alonso Martínez (9):

Detona el grito de gol en el minuto 12 con un zurdazo y provoca el canto del ole en las gradas. De nuevo anotó luego de un balde de agua fría, en respuesta inmediata. Solidario, presionando para que llegara el tercer gol de la Sele. Se marchó aplaudido.

Guillermo Villalobos: (8)

De arranque, le costó el ritmo del juego al ingresar como relevo ante la lesión de Aarón Murillo. Poco a poco se fue apoyando más en sus compañeros y fue a más en su desempeño.

Allan Cruz: (7)

Llegó a aportar mayor equilibrio en el medio del campo. La experiencia se nota. Ayudó en ordenar al equipo para ir al frente.

Warren Madrigal: (7)

Ingresó en el minuto 73. Miguel Herrera confía mucho en él y trató de aprovechar los minutos. Se notó con ganas.

Andy Rojas: (7)

También entró en el minuto 73 y entendió que debía generar peligro. Sus corridas revitalizaron a la Tricolor.