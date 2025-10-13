Selección de Costa Rica vs. Nicaragua: hora y canales para ver a la Tricolor dar un paso firme hacia el Mundial 2026

Ahora sí arrancó la eliminatoria para la Selección de Costa Rica, es ganar todo lo que se viene y el primer paso hay que darlo esta noche contra Nicaragua. El juego es a las 8 p.m. en el Estadio Nacional, recinto que estará casi lleno, repleto, la mayoría ticos, quienes con su respaldo empujarán a la Tricolor en busca de la victoria. Costa Rica tiene tres puntos y está obligada a vencer a Nicaragua y si es posible por goleada, ese sería el mejor escenario, imponerse con paliza.

Ganar y golear Copiado!

Miguel Herrera, técnico de la Selección, y los jugadores lo tienen claro, pero como dijo el timonel, primero se debe pensar en ganar, luego, si el partido lo permite en sumar uno, dos, tres goles, o los que sean.

¿Dónde ver el partido? Copiado!

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6, según confirmaron ambas televisoras. Miguel Herrera aseguró que desde el minuto uno, la escuadra nacional saldrá a buscar los tres puntos. “Tenemos que ir a buscar el partido; el planteamiento debe ser tratar de ofender desde el principio, pero con un trabajo ordenado. Debemos manejar bien los momentos y ser certeros, porque debemos buscar el partido. Esperamos ser certeros y estar muy atentos”, aseguró Miguel Herrera.

La Selección de Costa Rica cerró filas y se unió en busca del único resultado que le sirve, la victoria contra Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cambios Copiado!

La Selección hará cambios en su alineación, dos obligadas, debido a la ausencia de Alexis Gamboa en defensa y Orlando Galo en el mediocampo, ambos acumularon tarjetas amarillas y se pierden este compromiso. Sin embargo, eso no es problema para el entrenador, quien cuenta con el plantel suficiente para sustituirlos, incluso variar el sistema y usar a hombres más ofensivos, como Kenneth Vargas, o los laterales, como es el caso de los Mora, Carlos y Joseph.

Ilusionados Copiado!

Nicaragua, que viene de sufrir una dura derrota como local 0-3, contra Haití, se ilusiona de dar la sorpresa en el Estadio Nacional, pese a que solo tiene un punto en tres presentaciones. “Esperamos conseguir la victoria, sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. No tuvimos el resultado positivo en casa, por lo que debemos recuperar afuera. Ahora vamos a enfrentar cada juego como lo que es: la última batalla”, dijo Byron Bonilla.

El árbitro Copiado!

La FIFA confirmó los árbitros designados para el partido entre ticos y pinoleros. El encargado de pitar será el salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, acompañado por sus compatriotas Juan Francisco Zumba y Geovany García. El cuarto árbitro será José Torres, de Puerto Rico, y a cargo del VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, ambos mexicanos.

El salvadoreño Ismael Cornejo, dirigirá el partido entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua. (Jose Cordero)

Sorpresa Copiado!

Haití con un equipo rápido, ordenado y compacto, es la sorpresa en el Grupo C, convirtiéndose en un líder inesperado y que obliga desde ya a la Selección de Costa Rica a tener que ir a ganarle en Curazao. La revelación tiene cinco puntos, al igual que Honduras, Costa Rica suma tres puntos y Nicaragua contabiliza una unidad.

Los partidos que faltan en el grupo C: Copiado!

Honduras vs. Haití, 13 de octubre, 6 p. m.

Costa Rica vs. Nicaragua, 13 de octubre, 8 p. m.

Haití vs. Costa Rica, 13 de noviembre, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 13 de noviembre, 8:06 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 18 de noviembre, 7 p. m.

Costa Rica vs. Honduras, 18 de noviembre, 7 p. m.