Miguel ‘Piojo’ Herrera le dijo a Marco ‘Fantasma’ Figueroa lo que no quería escuchar

Miguel “Piojo” Herrera se volvió loco celebrando los cuatro goles de la Selección de Costa Rica en el partido que la Tricolor le ganó 4-1 a Nicaragua en el INS Estadio, en La Sabana.

La Sele sigue dependiendo de sí misma para buscar la clasificación directa al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y aunque en el combinado patrio se sabe que no será fácil, dos triunfos separan al país de lograr ese ansiado boleto.

- ¿Cuánto calma el ambiente este resultado?

- No sé, dime tú... Ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente. No sé... Nosotros estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más.

- Marco Antonio Figueroa dijo que el portero fue el responsable de los cuatro goles. ¿Qué virtudes tuvo la Selección de Costa Rica?

- Yo siempre voy a respetar al jugador, que hace su esfuerzo, más allá de que pueda tener un error, porque fue uno. La verdad que hace su esfuerzo, pone su granito de arena, puede tener un partido bueno o malo, pero no te comes la responsabilidad de un partido. Cuando pasa así, que te meten cuatro goles, no puede ser una persona la culpable. Es un equipo que te pasó por encima y a lo mejor, no tuviste individualidades.

”Hicimos un buen trabajo nosotros, nos ordenamos, ganamos en el orden. Nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, que la hacen muy bien, pero no bajamos los brazos y el equipo hizo unn buen partido. Es decisión de Figueroa lo que él pueda decir de su equipo, yo hablo del mío y es justo el resultado”.

- ¿Cuánto ganó la Selección con futbolistas de experiencia porque mucha gente dice que se le ve una cara distinta?

- Pero si no más se incorporó Kendall Waston... Tantos de experiencia, es que Celso Borges estuvo con nosotros, pero no estuvo nunca como listo para poder plantear jugar con él. Como siempre dije, no voy a descartar a nadie. Fueron estos dos y a lo mejor mañana podrán ser otros, dependiendo de lo que yo vea y lo que necesite el equipo para conseguir las victorias que necesitamos para lograr el objetivo.

Tanto Celso como Waston ayudan muchísimo, con su presencia y Waston en la cancha, hace un gran partido, junto con todos sus compañeros. Y Celso nos ha ayudado mucho en transmitirle a los muchachos su sapiencia. No en vano tiene 168 partidos con la Selección y Mundiales. Ha sido importante que llegue gente de experiencia, como Keylor Navas, Francisco Calvo, Waston, Celso, Juan Pablo Vargas y que arropen a estos muchachos, más allá de lo que se pueda hablar, era importante.

”Vi al equipo muy bien, lo vi dinámico y al final sale lesionado un jugador y creo que ahí perdemos un poquito de dinamismo con la salida de Aarón Murillo, pero entra Guillermo Villalobos y lo hace bien”.

- ¿Qué le agrada y qué hay que mejorar?

- Me gusta el orden que en estas fechas el equipo demostró, no nos trajimos la victoria de Honduras porque tuvimos mala suerte, porque la pelota pegó en el poste y no entró. Hay mucho por mejorar, veremos el video y analizaremos estos partidos para ver qué más podemos mejorar, porque de la fecha pasada a esta mejoramos muchísimo. Iremos tratando de sacar lo mejor posible de cada muchacho. Es una victoria que nos da la posibilidad de aspirar a lo que queremos lograr.

- Harán la solicitud para abrirle espacio a la Selección. ¿Qué tan importante fue eso?

- Fue importante para empaparme más de los jugadores locales. A los foráneos no los puedes tener, pero ya los había tenido en Copa Oro, pero con los locales es importante que levanten la mano. Se llamó a bastantes, hoy se emparejó el llamado, eran 13 y 13.

”Eso le da más amplitud de visión para los locales. Veremos, lo iremos platicando con Osael Maroto e Ignacio Hierro para ver si retomamos la posibilidad de un microciclo con la gente local antes de la llegada de la siguiente fecha FIFA”.