Técnico de Nicaragua ‘despedaza’ sin piedad a su portero y lo responsabiliza de la derrota contra la Selección de Costa Rica

Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa la emprendió contra Miguel Rodríguez, el portero de la Selección de Nicaragua

Por Fanny Tayver Marín
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Miguel Rodríguez fue quien defendió el arco de la Selección de Nicaragua en el partido contra la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Duran)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

