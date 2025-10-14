Técnico de Nicaragua ‘despedaza’ sin piedad a su portero y lo responsabiliza de la derrota contra la Selección de Costa Rica

Miguel Rodríguez fue quien defendió el arco de la Selección de Nicaragua en el partido contra la Selección de Costa Rica.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa tiró fuego luego de que la Selección de Costa Rica le ganó 4-1 a Nicaragua en la eliminatoria mundialista. Antes de responsabilizar al guardameta pinolero Miguel Rodríguez, el entrenador chileno habló de Liga Deportiva Alajuelense y le dio las gracias.

“El resto de los equipos y la Federación Costarricense de Fútbol nos cerró las puertas desde el día 10 de octubre, pero la Liga nos brindó la cancha y un espacio para poder trabajar y el antifútbol fue muy feo, bastante feo”, expresó Marco Antonio Figueroa.

Después de eso, el chileno comenzó a responder preguntas y dijo que el problema no fue por el parado, el táctico, ni nada de eso. Según él, la Selección de Costa Rica estaba totalmente controlada y no había espacios.

“Cuando nos hacen el 1-0 y nosotros les empatamos el partido, ellos empezaron a ponerse nerviosos y cuando vas perdiendo un partido 3-1 por errores puntuales que no fueron gracias a la calidad de jugadas de ellos, sino a errores nuestros, específicamente de nuestro arquero, tuvimos que pasar a una línea de cuatro”, citó Marco Antonio Figueroa.

Indicó que modificó su esquema porque tenía que ir en busca del partido.

“Pero lamentablemente, un equipo en proceso, un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, específicamente Miguel. Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos”, comentó.

Marco Antonio Figueroa dijo que buscará otro portero para los partidos de noviembre que afrontará la Selección de Nicaragua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esas declaraciones de ese tipo prácticamente no se ven en ningún equipo del mundo y menos en la eliminatoria.

Incluso, en la misma rueda de prensa, un periodista nicaragüense le recordó al “Fantasma” que él había dicho que prefería tener a un arquero de 22 años antes que a uno de la edad de Keylor Navas.

“Es que sigo pensando lo mismo, Miguel tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros y los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces, la responsabilidad es de Miguel, y mía por poner a Miguel. Eso yo lo asumo”, añadió.

También dijo que el marcador no refleja lo que fue el partido en sí, sino que “el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel, cuatro, no uno, cuatro”.

Finalmente, Marco Antonio Figueroa dijo que Nicaragua cayó ante Costa Rica con la cabeza en alto. Y advirtió que buscará portero para los partidos de noviembre.