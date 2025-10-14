Fútbol

Keylor Navas fue la voz que consoló a un ‘quebrado’ portero de Nicaragua (video)

Al finalizar el juego entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, Keylor Navas se dedicó a alentar al jugador rival que tuvo una noche desastrosa

Por Esteban Valverde
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Keylor Navas fue el capitán de la Selección de Costa Rica, pero también fue referente para el portero de Nicaragua. (JOHN DURAN/John Duran)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

