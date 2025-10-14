Keylor Navas fue la voz que consoló a un ‘quebrado’ portero de Nicaragua (video)

Keylor Navas fue el capitán de la Selección de Costa Rica, pero también fue referente para el portero de Nicaragua.

Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, fue el encargado de consolar a un futbolista que tuvo una mala noche: el arquero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, quien tuvo culpa en dos de los cuatro tantos que marcó el equipo patrio.

Con el pitazo 90, Navas se acercó a Rodríguez y le brindó una serie de palabras, pero además Keylor tomó sus guantes y se lo dio al portero nicaragüense, quien agradeció el gesto.

Rodríguez tuvo dos gruesos errores, el primero cuando en el tercer tanto de Costa Rica no pudo despejar un esférico, el balón le quedó en los pies a Manfred Ugalde y el delantero decidió rematar de seguido; con el marco sin nadie el balón entró sin problemas.

Este gol fue un dolor de cabeza para el entrenador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, el timonel de hecho decidió enviar a calentar a su portero suplente, pero al final no hizo el cambio.

Miguel Rodríguez, arquero de Nicaragua, sufrió ante la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No obstante, la mala noche no quedó ahí para el guardameta, el jugador en el cuarto tanto tico salió por un balón aéreo, pero el esférico no fue rechazado. Seguidamente, Francisco Calvo hizo una chilena y castigó con el cuarto gol.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica golea y endereza el rumbo al Mundial 2026

Luego de la situación, Navas apareció como una voz de aliento para un portero que tuvo una noche para el olvido. Al final terminó con cuatro celebraciones en contra, dos gruesos errores, pero con el consuelo del que muchos consideran el mejor portero de la Concacaf; además del que ganó tres Ligas de Campeones de Europa con el Real Madrid.