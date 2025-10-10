Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

Joseph Rosales de Honduras y Manfred Ugalde de Costa Rica persiguen la pelota durante el partido en San Pedro Sula. Ambos equipos siguen con opciones en la eliminatoria mundialista.

La tabla de posiciones del grupo C de la Concacaf, rumbo al Mundial 2026, se acomodó este jueves luego del partido de la Selección de Costa Rica ante Honduras y el duelo de Haití en Nicaragua.

Los haitianos fueron los grandes ganadores, tras imponerse de visita en Managua con una goleada 0-3. Imponerse con tal diferencia es un lujo en una eliminatoria que se viene mostrando muy cerrada.

LEA MÁS: Haití muestra cómo se gana en Nicaragua (y no era tan difícil)

Los haitianos pasan a comandar la tabla con 5 puntos, aunque empatados con Honduras, que sumó un punto en casa pero dejó ir dos tras el 0-0 ante Costa Rica.

La Selección tica queda en el tercer lugar, luego de tres empates consecutivos. Sin embargo, su panorama es positivo, luego de sobrevivir a la vista de San Pedro Sula.

El próximo lunes, la Tricolor recibe a Nicaragua y está totalmente obligada a ganar. Mientras tanto, los haitianos visitarán al conjunto catracho en Tegucigalpa.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica hizo su negocio, pero se pudo llevar algo más: uno a uno y calificaciones de los jugadores

Una victoria tica dejaría a la Sele con seis unidades, mientras que entre Haití y Honduras al menos uno de los dos perderá puntos.

Incluso, si esos dos equipos empatan, se podría presentar un triple empate en la cima, con seis unidades cada uno. Esto hace importante que la victoria ante Nicaragua sea por un margen amplio.

Todo se decidirá en noviembre, cuando Costa Rica visitará a Haití en Curazao (donde juega como local puesto que su país no reúne las condiciones) y recibirá a Honduras en la última fecha de una eliminatoria que promete emociones hasta el final.

El primer lugar de la cuadrangular tendrá boleto seguro al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares (de tres grupos) irán al repechaje intercontinental en marzo del año próximo.

Así queda la tabla (se toma de una fuente en inglés y por eso Haití está sin tilde).