Haití muestra cómo se gana en Nicaragua (y no era tan difícil)

La selección de Haití obtuvo un valioso triunfo de visita en Nicaragua, donde Costa Rica no pudo ganar con un jugador más

Por Esteban Valverde
El arquero de Haití Johnny Placide falla en esta salida ante Juan Barrera de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua.
El arquero de Haití Johnny Placide sale con todo en esta salida ante Juan Barrera de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua. (STRINGER/AFP)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

