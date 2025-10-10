Haití muestra cómo se gana en Nicaragua (y no era tan difícil)

El arquero de Haití Johnny Placide sale con todo en esta salida ante Juan Barrera de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua.

La Selección de Haití se impuso de visita en Nicaragua con marcador de 0-3 y dio un salto enorme en sus aspiraciones dentro del grupo C de la ronda final de Concacaf.

Mientras Costa Rica sufrió para dejarse apenas un punto ante los nicaragüenses, que jugaron con uno menos buena parte del compromiso, los haitianos supieron golpear en los momentos precisos y dejarse las tres unidades, un botín particularmente valioso cuando se obtiene de visita.

El equipo caribeño queda con cinco puntos en la parte alta de la tabla, mientras los pinoleros se hunden con solo un punto (precisamente el que obtuvieron ante la Tricolor) y casi se despiden del sueño mundialista.

Además, la goleada significa un impulso adicional para Haití en el gol diferencia (+3), que puede convertirse en un criterio de desempate.

El partido, disputado en el Estadio Nacional de Managua, sufrió un retraso de más de una hora cuando todavía no se completaba el primer tiempo, debido a un apagonazo en las torres de iluminación, en medio de un fuerte aguacero.

Duckens Nazon, el mismo jugador que atormentó a Costa Rica con tres goles en el empate 3-3 de setiembre, se encargó de abrir el marcador apenas al minuto 12, aprovechando la indecisión del arquero local Miguel Rodríguez al tratar de controlar un centro.

La fuerte lluvia y el apagonazo supusieron una pausa en las intenciones de Nicaragua por empatar las acciones. Más bien, cuando volvió el fluido eléctrico, los visitantes aprovecharon para volver a golpear gracias al tanto de Danley Jean Jacques a la salida de un tiro de esquina.

Jacques se elevó ante una floja marca y puso de cabeza un marcador que ya se hacía bastante pesado.

Nicaragua trató de adueñarse de la pelota para intentar alguna reacción, pero ya Haití tenía todo bajo control. Los del Caribe supieron defenderse, esconder el balón por ratos y hasta fabricaron el tercer gol al minuto 88, por intermedio Louicius Don Deedson.

En la siguiente fecha, el próximo lunes, Nicaragua visitará a Costa Rica y Haití irá ante Honduras en dos partidos que irán despejando todavía más la ruta hacia el Mundial.