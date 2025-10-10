Erick Lonnis confesó en Teletica por qué desconfía de Mauricio ‘Chunche’ Montero: esto fue lo que pasó

Mientras conversaban al respecto del partido Honduras contra Costa Rica, Erick Lonnis le dio una buena vacilada a su amigo Mauricio 'Chunche' Montero.

Durante la previa del partido de Honduras contra Costa Rica de este jueves 9 de octubre, la cobertura en Teletica Deportes se puso intensa gracias al vacilón que le dio Erick Lonnis a su colega y amigo Mauricio Montero.

Este jueves la Sele juega en San Pedro Sula, pero también se enfrentan Nicaragua contra Haití en el Estadio Nacional en Managua. Ese encuentro fue suspendido al minuto 28, debido a un apagón de luz en el recinto.

Los panelistas Christian Sandoval, Gustavo López, Lonnis y el Chunche conversaban al respecto de la situación en tierras pinoleras, y fue ahí cuando el exportero aprovechó el momento para vacilar al Chunche.

“Ahora que vi que se fue la luz en Nicaragua... Mauricio es buen compa de toda la vida, no hemos peleado nunca, pero yo tengo mi desconfianza”, dijo Lonnis ante la curiosidad de sus compañeros de programa, quienes le preguntaron cuál era la razón.

Lonnis recordó un partido cuando él jugaba en Carmelita y se enfrentó al Chunche quien militaba en la Liga Deportiva Alajuelense.

“Los teníamos feos y se fue la luz. En ese momento, casualmente, habían expulsado a Mauricio y donde salió, inmediatamente se fue la luz. Yo siempre he desconfiado, usted es el que quita la luz”, manifestó el exarquero.

Todos, incluido el Chunche, soltaron la risa.

Acto seguido, Lonnis mostró una regleta que Mauricio tenía escondida en sus pies, debajo de la mesa del set del programa.

“Lo hace con el resultado que nos conviene”, agregó Sandoval. López dijo: “Está bien, hay que bajarla (la luz)”, y le dio un apretón de manos a la leyenda rojinegra.