Mauricio ‘Chunche’ Montero sentencia a los cuatro indisciplinados de Alajuelense

Mauricio Montero es un ídolo de Alajuelense y como tal criticó con fuerza el comportamiento de los jugadores sancionados de la actual planilla manuda.

Mauricio Chunche Montero es una institución dentro de Alajuelense: capitán histórico y símbolo de la afición manuda. En conversación con La Nación, Montero se refirió al caso de indisciplina ocurrido en Liga Deportiva Alajuelense, en el que cuatro jugadores fueron separados del grupo que viajó a Honduras para disputar la Copa Centroamericana. El Chunche fue tajante: hay “situaciones imperdonables”.

Los jugadores sancionados internamente por el club fueron Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, luego de que se confirmara que salieron de fiesta la noche anterior al viaje a territorio catracho, donde enfrentarían al Motagua de Honduras.

Ante este panorama, Montero no se anduvo con rodeos y aseguró que, si la decisión sobre el futuro de estos futbolistas estuviera en sus manos, no dudaría en actuar con firmeza.

“Lo que pasó, para mí, es imperdonable. Si usted es profesional, tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si le dicen: descanse, coma bien e hidrátese, pues hágalo. Hay que ser disciplinado si uno quiere sobresalir; ahora, si usted quiere ser del montón, es otra cosa. Con estos jugadores, yo no contaría más”, sentenció.

El Chunche fue enfático al señalar que los futbolistas deben entender la responsabilidad que implica vestir los colores rojo y negro.

“No respetar los colores de la Liga es algo grave, al menos para mí. Usted es jugador de la Liga y siempre tiene que respetar la camiseta. Cuando pasan estas cosas, lo primero que se dice es: ‘jugadores de Alajuelense se fueron de fiesta’. La gente no menciona nombres, es la imagen de la institución la que se ve afectada”, explicó.

Montero también hizo un llamado a la consciencia, considerando el momento deportivo que vive el equipo.

“Usted esas cosas las puede hacer en vacaciones. Si la Liga estuviera en primer lugar y fuera tricampeón, no pasa nada. Pero cuando las cosas están mal y la gente está brava, todo lo que se haga se vuelve negativo”, recalcó.

El exjugador recordó que el problema de las fiestas siempre ha estado presente en el fútbol, pero insistió en que existen formas de evitarlo. Él mismo logró mantenerse al margen cuando fue figura manuda.

“Cuando me ofrecían licor o cosas que iban contra mí, yo los ponía en un dilema y les decía: ‘si son amigos míos, no me ofrezcan nada’. Uno tiene que tener carácter. Siempre ha habido jugadores poco profesionales. En mi época también hubo fiesta, pero ahí se nota lo que usted quiere ser como jugador”, afirmó.

Finalmente, Mauricio Montero se mostró en desacuerdo con la reciente convocatoria de Creichel Pérez a la Selección Nacional, considerando que puede ser riesgosa hasta en términos personales.

“Yo no lo avalo, porque si lo tienen que poner, en todos lados se dieron cuenta de lo que pasó, entonces es exponerlo”, concluyó.

Pérez fue llamado por Miguel Herrera para el microciclo de trabajo previo a los duelos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua

De momento, el técnico Óscar Ramírez anunció que, tras su regreso de Honduras, tendrá una conversación directa con los cuatro jugadores involucrados en los actos de indisciplina.