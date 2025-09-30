Fútbol

Mauricio ‘Chunche’ Montero sentencia a los cuatro indisciplinados de Alajuelense

El ídolo de Alajuelense, Mauricio ‘Chunche’ Montero, habló con ‘La Nación’ y fustigó lo vivido en el equipo de sus amores

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Mauricio Montero es un ídolo de Alajuelense y como tal criticó con fuerza el comportamiento de los jugadores sancionados de la actual planilla manuda.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio MonteroAlajuelenseCreichel PérezJohn Paul Ruiz
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.