Erick Lonis responde a la polémica y defiende su opinión sobre algunos periodistas

Erick Lonis explicó por qué consideró que algunos periodistas no saben de fútbol

La polémica surgió porque, en un Facebook Live de su programa Deporte Más, el integrante del comité deportivo de Saprissa defendió las condiciones del delantero Gustavo Herrera como futbolista, mientras algunos lo han tachado de mal jugador.

“Ustedes se dejan convencer por gente que no sabe de fútbol. Ustedes pueden decir eso porque salen Josué Quesada y Anthony Porras tirándole, y ustedes no ven lo que juega el muchacho”, dijo Lonis.

Las reacciones de Anthony Porras, e incluso de Gustavo López —quien no fue mencionado por Lonis—, no se hicieron esperar.

“Sí, me sorprendió escucharlo porque siento que Lonis tiene mucho trabajo por hacer, pero mucho, por lo que me sorprende que gaste tiempo escuchando programas de radio, redes sociales o siguiendo publicaciones, cuando su equipo pasa la crisis que atraviesa”, le dijo Anthony Porras al periódico La Teja.

En su canal de YouTube, Gustavo López aseguró que Lonis descalifica las opiniones de los demás.

La Nación conversó con Lonis sobre el tema, y conservó su posición de que algunos confunden a los demás al dar sus opiniones sobre fútbol.

LEA MÁS: https://www.nacion.com/puro-deporte/cualquier-cosa-menos-crisis-en-saprissa-la/6KUYO4ZO75F3NAYCPSXS53QODY/story/

- ¿Cómo reacciona a lo que opinaron algunos periodistas cuando usted afirmó que no conocen de fútbol?

- Nosotros estamos enfocadísimos en mejorar la parte deportiva y realmente no tengo el tiempo para opinar sobre la percepción que tienen otros de lo que estamos haciendo. Creo que deberíamos enfocarnos y preguntar sobre la parte deportiva y todo lo que hemos hecho.

- Usted dice que no tiene el tiempo para opinar sobre la percepción de otros, pero fue usted quien mencionó a algunos periodistas cuando dijo que no conocen de fútbol.

- Sí, los mencioné en el Facebook Live porque pienso así y, en este caso en particular, no comparto las opiniones que tienen sobre fútbol.

- ¿Sobre todo porque algunos han dicho que Gustavo Herrera es mal jugador?

- No, no. Yo creo que vemos el fútbol de manera diferente.

- ¿Por verlo diferente, quiere decir que ellos no conocen de fútbol?

- Hay opiniones de gente que yo no avalo ni comparto. Yo creo que tengo una opinión distinta. No tengo por qué compartir todo lo que dice alguien sobre cualquier tema.

- ¿Los está desacreditando, como dijo Gustavo López, por opinar diferente a usted?

- No, yo no desacredito a las personas, desacredito las opiniones. Yo respeto el derecho de toda persona a emitir su criterio, pero eso no significa que respete su opinión. Yo puedo respetar el derecho de alguien a opinar sobre cualquier cosa, pero eso no implica que tenga que respetar todas las opiniones. Cuando la gente dice que todas las opiniones son respetables, yo no creo eso. Respeto el derecho de cada uno a opinar, pero no todas las opiniones son respetables.

“Por ejemplo, si alguien dice que las mujeres no sirven para el fútbol, yo puedo respetar el derecho a opinar eso, pero no respeto esa opinión”.

Erick Lonis defiende las condiciones futbolísticas del panameño Gustavo Herrera. (Mayela López/Mayela López)

- ¿Se equivocaron al presentar a Gustavo Herrera como un delantero con gol si no ha anotado con Saprissa?

- Sí, es cierto, es un delantero que tiene gol y atraviesa una racha, como cualquier otro. Hay muchos delanteros que no han anotado, en Saprissa u otros equipos. Evaristo pudo pasar sin anotar; uno de los máximos goleadores como Álvaro Saborío también tuvo rachas, pero hay que explicar estas situaciones.

- Usted dice que no es un 9, ¿no se está retractando de eso?

- ¿Cuándo dije yo que es un 9? Nunca afirmé que es un 9, aunque podría jugar de 9 con espacio.

- ¿Le molesta que digan que Gustavo Herrera es malo?

- No me molesta, cada uno tiene derecho a opinar, aunque no lo comparta. Lo que sí me molesta es que la gente que debe analizar no lo haga y digan que se trajo como 9 cuando no lo es. A quien se trajo como 9 es a Newton Williams. Me incomoda que repitan que Herrera es un 9, cuando él puede jugar en todo el frente de ataque.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.