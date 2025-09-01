Cualquier cosa menos crisis en Saprissa: la respuesta de los jugadores a lo que sucede en el equipo

El Deportivo Saprissa vive días de confusión, agitación, movimientos; el calificativo que a usted se le venga a la mente, menos crisis. De momento, la deuda es clara entre los morados.

Cualquier otra palabra parece estar permitida dentro del camerino, menos crisis. Racha, está bien; es una mala racha, al fin y al cabo, “todos los equipos pasan por lo mismo”.

Este es el pensamiento de los jugadores morados, quienes reconocen que los últimos resultados no se les han dado y están en deuda, pero no atraviesan una crisis.

El equipo más laureado de Costa Rica fue eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf y, para colmo, perdió el clásico nacional ante Alajuelense, sembrando dudas profundas entre su afición y los críticos, que ya se preguntan si Saprissa está en crisis.

Pablo Arboine se refiere a Saprissa

La fórmula Paulo Wanchope no funcionó y fue relevado del banquillo tras los tropiezos internacionales y los puntos perdidos en el torneo nacional. Llegó Vladimir y tampoco ha podido enderezar el rumbo del plantel.

“Estamos atravesando un bache que ningún equipo quiere pasar, lamentablemente estamos en ello y ahora hay que tener la calma, serenidad y tranquilidad para afrontar este duro momento”, dijo Pablo Arboine.

El defensa habló luego del clásico y manifestó que estos 10 días sin jugar —vuelven a la actividad el miércoles 10 de setiembre, de visita contra Puntarenas— les va a servir mucho para mejorar.

LEA MÁS: Vea a Mariano Torres dictar sentencia sobre el futuro de Saprissa

“Estos días nos van a caer muy bien para analizar las cosas, pensar todo y qué es lo que el cuerpo técnico quiere mejorar, para poder enfrentar a Puntarenas en el partido siguiente”, señaló Arboine, quien no cree que hayan sido un desastre.

“Los resultados en el torneo nacional no han sido del todo malos, pero perdimos partidos importantes, y quedamos eliminados de la Concacaf que era importantísimo para nosotros, y en el torneo nacional somos terceros; no es lo que está acostumbrado Saprissa. No hemos tenido partidos malos, salvo contra Cartaginés (perdieron 0-3)”, comentó Pablo Arboine.

¿Crisis o mala racha? Se le preguntó a Mariano Torres, capitán del equipo, quien fue tajante con la respuesta.

“Ustedes lo pueden interpretar como quieran (si es un bache o una crisis), nosotros estamos dolidos por la situación, tanto lo sucedido entre semana como este clásico”, manifestó Mariano.

Mariano agregó que se van a levantar; tiene mucha confianza en sus compañeros.

“Obviamente, tenemos mucho por mejorar y corregir, y lo vamos a hacer. Como dije recién, no podemos bajar los brazos”, aseguró el capitán morado.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, tiene fe en levantar al equipo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

De igual manera se pronunció Kenay Myrie, lateral morado, quien apuntó a recuperarse lo más pronto posible.

“Saprissa es el equipo más grande y debemos reponernos a esto. Hay que trabajar el doble, poner las barbas en remojo para retribuirle las alegrías a la afición”, consideró Kenay.

Myrie indicó que son ganadores, pero si los resultados no acompañan, es porque algo no han hecho bien.

Luego de regresar a las canchas el miércoles de la próxima semana en Puntarenas, los tibaseños recibirán a Guadalupe en la Cueva el 14 de setiembre.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.