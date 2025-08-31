Vea a Mariano Torres dictar sentencia sobre el futuro de Saprissa

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a jugar con su equipo y, como todos, tragó grueso ante el golpe que se llevaron contra Alajuelense. Para el argentino, el equipo está en deuda por los últimos resultados.

Los manudos tenían cuatro años y cuatro meses de no ganar en el Estadio Ricardo Saprissa, y un buen gol de Anthony Hernández al comenzar el segundo tiempo terminó de arrodillar a los tibaseños.

Los resultados no se le dan a Saprissa, que empieza a tocar puertas de lo que parece ser una crisis, tras ser eliminado el martes pasado de la Copa Centroamericana de la Concacaf y ahora sufrir la segunda derrota del torneo local.

Mariano, quien se lesionó en la cuarta fecha del certamen, en el empate 2-2 ante Liberia y estuvo dos semanas en recuperación, ingresó frente a la Liga en el segundo tiempo después del gol rojinegro, y poco pudo hacer para evitar la derrota de su escuadra.

“No lo queríamos así, y se nos dio así. Ahora perder un clásico después de cuatro años, bueno, duele. Queríamos al terminar el partido estar en el primer lugar y no lo conseguimos”, dijo Mariano.

Torres añadió que terminaron dolidos, tristes, y señaló que a nadie en Saprissa le gusta perder un clásico.

“A nuestra gente (afición) y a nosotros tampoco, pero nos vamos a levantar. Vamos a seguir luchando porque no nos podemos permitir bajar los brazos”, destacó Mariano.

Mariano Torres y el mal instante de Saprissa

En la zona mixta del Estadio Saprissa, al capitán saprissista se le preguntó si el equipo está en un bache o cayó en crisis.

“Ustedes lo pueden interpretar como quieran (si es un bache o una crisis), nosotros estamos dolidos por la situación, tanto lo sucedido entre semana como este clásico. Lo que sé es que nos vamos a levantar, tengo mucha confianza en este equipo. Obviamente, tenemos mucho por mejorar y corregir, y lo vamos a hacer. Como dije recién, no podemos bajar los brazos”, opinó Torres.

Mariano manifestó que lo único que les queda es el campeonato, y deben seguir luchando para conseguir un nuevo cetro. El argentino también mencionó qué puede estar pasando en el grupo.

“Estamos tomando malas decisiones dentro de la cancha porque por momentos nos falta entender mejor lo que el partido nos está pidiendo y saber cómo jugarlo. Estamos tomando malas decisiones, hay que ver las opciones y elegir las que pide el juego. Nos vamos a levantar haciendo autocrítica y salir adelante”, dijo Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo evitra la derrota de su equipo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mariano añadió que deben aguantar las críticas y seguir entrenando las cosas que no les salen, porque nunca pueden bajar los brazos.

“No nos queda otra que seguir intentándolo. Parece repetitivo lo que digo, pero es la realidad, se debe luchar e intentar las cosas para sacar esto adelante”, opinó Mariano, quien de nuevo insistió que en el terreno de juego no han tomado las mejores decisiones.

“No es jugar a la pelota por jugar, hay que hacerlo con un sentido y tenemos que pensar en la cancha las cosas que hacer y tomar mejores decisiones”, indicó Mariano Torres.

Ahora, Saprissa tiene una semana para replantear las cosas, entrenar y buscar mejorar, porque vuelve a jugar hasta dentro de 11 días, cuando visite a Puntarenas.

Debido a los compromisos eliminatorios de la Selección Nacional, que juega el viernes próximo en Nicaragua y el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional frente a Haití, el torneo nacional entra en un receso por la presencia de los jugadores en la Tricolor.

