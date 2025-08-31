Puro Deporte

Vea a Mariano Torres dictar sentencia sobre el futuro de Saprissa

El capitán de los morados destacó que en el equipo a nadie le gusta perder un clásico

Por Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a jugar con su equipo y, como todos, tragó grueso ante el golpe que se llevaron contra Alajuelense. Para el argentino, el equipo está en deuda por los últimos resultados.








